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За добу росіяни просунулись на 3 км: названо найзагрозливішу ділянку фронту

Марія Николишин
4 серпня 2025, 21:58
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Що важливо, росіяни змінюють тактику просування на фронті.
За добу росіяни просунулись на 3 км: названо найзагрозливішу ділянку фронту
Просування РФ на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Генштаб ЗСУ

Головне:

  • В Покровсько-Мирноградській агломерації важка ситуація
  • Там росіяни швидко просуваються
  • Окупанти змогли зробити фактично напівоточення

В Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Лише за останню добу окупанти пройшли 3 км кв. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі Київ24.

За його словами, на цьому напрямку ситуація дуже важка. Росіяни змогли зробити фактично напівоточення.

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"Я б не спішив ховати наш сектор оборони в цьому районі. Тому що нагадаю, росіяни як тільки підсуваються до міської забудови, в них там починається проблема", - підкреслив він.

Експерт також додав, що глобально з другої половини липня, якщо брати загальну ситуацію по лінії бойового зіткнення, то росіяни дещо втратили свій темп, їм потрібно знову накопичувати резерви і зокрема на Покровському напрямку.

Крім того, повідомляє він, росіяни змінюють тактику - тепер це тактика просочування, коли 2-3 російських піхотинця намагаються просто між позиціями пройти, не вступаючи в бойове зіткнення з нашими піхотинцями, які контролюють лінію бойового зіткнення.

"Тому про оточення повного цієї агломерації, на щастя, поки що мова не йде. Але темп росіян там є найшвидшим: за останню добу вони приблизно просунулися на 3 кв км. І це найзагрозливіша наша ділянка", - наголосив Жмайло.

Ситуація на Покровському напрямку

Пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" НГУ Максим Бакулін розповів, що наразі армія РФ на Покровському напрямку намагається уникати прямих зіткнень із ЗСУ.

Зазначається, така поведінка росіян пояснюється тим, що вони розуміють, що зазнають поразки.

Крім того, окупанти зазнають великих втрат, але темпи поповнення особового складу залишаються низькими.

За добу росіяни просунулись на 3 км: названо найзагрозливішу ділянку фронту
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються прорватися до населеного пункту Кам’янське, що в Запорізькій області. Ворог перекидає туди нові підготовлені підрозділи.

Підполковник Максим Жорін говорив, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

Крім того, російська окупаційна армія б’є по Корабельному району Херсона з авіації, де розташований Острівський міст. Але наразі серед російських загарбників немає тих, хто готовий форсувати Дніпро.

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Про персону: Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

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