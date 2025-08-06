'Має бути чесне завершення': Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

Участь у розмові, за словами президента, також брали європейські лідери.

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Зеленський поговорив із Трампом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ОПУ

Ключові тези Зеленського:

Розмова з Трампом відбулася дорогою з передової на Сумщині

У розмові також брали участь європейські лідери

Росія зараз більше налаштована на припинення вогню, тиск працює

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом дорогою з передової. Лідери обговорили те, що було озвучено в Москві. Про це повідомив глава держави у Telegram.

"Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з Президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника Президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви", - розповів Зеленський.

відео дня

Президент зазначив, що у розмові також взяли участь європейські лідери. Зеленський наголосив, що вдячний кожному з них за підтримку.

"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення... Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", - наголосив він.

У вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що Росія тепер більше налаштована на припинення вогню.

"Тиск на них спрацьовує, але головне, щоб вони не обдурили в деталях ні нас, ні США. Ми запропонували, щоб наші радники з питань безпеки говорили, щоб визначити спільну позицію", - підкреслив український лідер.

Терпіння Трампа вичерпалося

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зауважив, що президент США Дональд Трамп встановив для Росії жорсткіший дедлайн і запровадив перші санкції проти покупців російських енергоносіїв. За його словами, Трамп спочатку сподівався владнати ситуацію з Росією шляхом переговорів з Володимиром Путіним, але після тривалих безрезультатних перемовин і загострення бойових дій його терпіння вичерпалося.

"Чаша терпіння Трампа наповнилася до країв і "вийшла з берегів". Насамперед це сталося під впливом оточення Трампа в адміністрації та Республіканській партії США, яке неодноразово вказувало йому, що Путін водить його за ніс. Плюс він багато разів чув аналогічну оцінку з боку американських медіа, а також лідерів інших країн демократичного світу, у тому числі й членів НАТО", - наголосив Новак.

За його словами, санкції накладені не на саму Росію, а на другого за величиною покупця російської нафти - Індію. Китай, найбільший покупець, купує близько третини російської нафти, тоді як Індія - чверть. Новак вважає, що Трамп поки не хоче псувати відносини з Китаєм, тому спрямував санкції саме проти Індії.

Візит Віткоффа до Москви і розмова Трампа з Зеленським - головне

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. За даними Reuters, ініціатором цього візиту виступив Кремль, оскільки зацікавлений в уникнненні запровадження нових жорстких санкцій, якими президент США пригрозив Росії.

Як повідомляв Главред, після цього президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп розповів, що спеціальний посланець США Стів Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з Володимиром Путіним, під час якої було досягнуто значного прогресу. Президент США також поінформував європейських союзників про хід перемовин.

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Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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