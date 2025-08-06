"Серпень буде пекельним": військовий розповів про ситуацію на фронті

На думку Сазонова, у нинішньому наступі Путін може "спалити всю армію", щоб уже в листопаді вийти з пропозицією про припинення вогню.

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Кирило Сазонов розповів про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: t.me/Kirilovolodimirovich, 47 ОМБр

Що сказав Кирило Сазонов:

До кінця осені бої будуть дуже важкими

Путін спробує відгризти максимум

Насправді особливого просування ніде немає

До кінця осені бої на фронті будуть максимально запеклими, тому що зараз ми, ймовірно, спостерігаємо ендшпіль війни. Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив військовий експерт, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов.

Він, зокрема, прокоментував інформацію про те, що росіяни почали залучати жінок для участі в штурмах.

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"Якщо їх використовують як штурмовиків, значить, резервів не вистачає. Серпень я називаю пекельним, тому що він буде дуже жорстким. Ми бачимо це на всіх напрямках. До кінця осені бої будуть дуже важкими. Це кінець найспекотнішої війни. Далі будуть або реальні переговори про мир, або війна стане менш активною. Але зараз, до кінця осені, Путін спробує відгризти максимум, взагалі не переймаючись ціною", - вважає військовий.

На думку Сазонова, у нинішньому наступі Путін може "спалити всю армію", щоб уже в листопаді вийти з пропозицією про припинення вогню. Але до того часу на фронті українським захисникам буде дуже важко, вважає він.

Водночас Сазонов закликає не драматизувати російське просування на фронті.

"Насправді особливого просування ніде немає. Ми бачимо новини, переживаємо за кожен кілометр, тому щодня нам здається, що ось вони то тут, то там просунулися. Але дивлячись загалом на карту України, за два роки вони взяли 1% території. Тобто глобально - це ні про що", - сказав Сазонов.

За словами військового, метою Путіна є створити враження (особливо у західних політиків), що Росія постійно просувається і здатна захопити все, що захоче, а тому Україну треба примусити до поступок, поки не пізно. Але в реальності Росія не настільки потужна, і Путін не отримає все, що хоче, зазначає Сазонов.

"Не йдеться ні про обласні центри - це нереально, - ні про всю Донецьку область як програму мінімум так званої "СВО". Для них це нереальне, нерозв'язне завдання протягом кількох років", - каже військовий.

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Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов - дуже відомий блогер і політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки 2014 року ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України і зараз захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише Арміяinform.

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