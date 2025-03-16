Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Хід був запланований": військовий сказав, чому ЗСУ не стали битися за Суджу

Віталій Кірсанов
16 березня 2025, 19:55
574
За Суджею вдалося заздалегідь підготувати вигідні для оборони позиції.
Суджа
Військовий сказав, чому ЗСУ не стали битися за Суджу / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap.live

Що сказав військовий:

  • Ситуація, яка зараз склалася на Курщині, є правильною
  • Україна береже особовий склад

Рішення про вихід українських військ із Суджи і не вести там вуличних боїв було правильним, оскільки дозволяє знизити втрати. Про це військовий експерт, ветеран морської піхоти, полковник Юрій Микуляк розповів в ефірі КИЇВ24.

Він зазначив, що практика бойових дій на різних напрямках свідчить про велику кількість втрат саме при руйнуванні будівель, у яких обороняються бійці під час вуличних боїв.

відео дня

"Ситуація, яка зараз склалася на Курщині, є правильною, адже ми зберігаємо особовий склад. Цей хід був запланований", - переконаний Микуляк.

Він зазначив, що за Суджею вдалося заздалегідь підготувати вигідні для оборони позиції, на яких зараз і закріпилися українські захисники.

Суджа - що відомо про місто
Суджа - що відомо про місто / Главред - інфографіка

Ситуація в Курській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що операція Сил оборони в Курській області досягла своєї головної мети: допомогла відтягнути російських окупантів із Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Таким чином, українські війська змогли послабити тиск росіян на критично важливих ділянках на полі бою.

Росіяни захопили місто Суджа в Курській області, повідомили 15 березня аналітики DeepState. Також ворог окупував село Рубанщина на Курщині.

Генеральний штаб ЗСУ в неділю, 16 березня, опублікував карту бойових дій, з якої випливає, що українських військ у Суджі немає.

Інші новини:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині.

Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    ЗСУ Генштаб ЗСУ Курська область Операція в Курській області Суджа
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    План A і план Б: Рубіо розкрив особливості закінчення війни в Україні

    План A і план Б: Рубіо розкрив особливості закінчення війни в Україні

    20:44Україна
    Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну вривається похолодання

    Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну вривається похолодання

    19:39Синоптик
    Миротворці в Україні та підсумки переговорів з РФ: головні новини України (дайджест)

    Миротворці в Україні та підсумки переговорів з РФ: головні новини України (дайджест)

    19:30Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

    Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

    Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

    Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

    Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

    Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

    ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

    ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

    Марина Боржемська показала голлівудського сина-красеня

    Марина Боржемська показала голлівудського сина-красеня

    Останні новини

    20:54

    Чого бояться колорадські жуки – як захистити картоплю без хімії та пестицидів

    20:44

    План A і план Б: Рубіо розкрив особливості закінчення війни в Україні

    19:55

    "Хід був запланований": військовий сказав, чому ЗСУ не стали битися за Суджу

    19:54

    Як вивести плями кави з килима: геніальна суміш із 4 інгредієнтівВідео

    19:51

    Чого коштуватиме Москві зустріч Трампа з ПутінимПогляд

    Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоПрипинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - Яковенко
    19:39

    Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну вривається похолодання

    19:30

    Миротворці в Україні та підсумки переговорів з РФ: головні новини України (дайджест)

    19:15

    У США вимагають територіальних поступок від України в обмін на гарантії безпеки

    19:05

    Чому у вікні літака є отвір – розкриваємо секрет ілюмінаторів

    Реклама
    18:49

    Тест на IQ: знайдіть заховану зефірку серед тюленів за 5 секунд

    18:37

    "А мені зручно": Клара Новікова вийшла у світ і приголомшила своїм зізнанням

    18:30

    Більшість робить помилку: чому качкам не можна давати хліб і які альтернативиВідео

    17:55

    Справжня знахідка: ідеальні курячі котлети із секретним інгредієнтомВідео

    17:40

    Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ: кого призначили на його місце

    17:35

    Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту - The Independent

    17:23

    Зіткнетеся з бідами та неприємностями: що не можна робити 17 березня, прикмети

    17:18

    Скільки миротворців країни-союзники направлять до України: Стармер назвав цифри

    17:16

    Незамінний і дешевий: як із користю використовувати оцет у саду

    17:09

    "Самостійно миє": чим займається таємнича дружина Леонтьєва насправді

    16:27

    Мінфін знову підвищить податки для ФОПів: коли це станеться

    Реклама
    15:55

    Коля Сєрга отримав нову важливу посаду - деталі

    15:53

    Де розмістять миротворців в Україні: Макрон назвав три міста

    15:32

    У Трампа зробили заяви щодо підсумків перемовин із Путіним і територійВідео

    15:24

    Убивство Ганула в Одесі: підозрюваного відправили в СІЗО

    15:01

    "Погрожує компроматом": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

    14:54

    Плани Трампа і Путіна щодо війни в Україні: експерт вказав на важливий моментВідео

    14:53

    Більшість водіїв здивується: яку таємну функцію приховує підголівник в машиніВідео

    14:52

    Сотні кілограмів вибухівки розносять укріплення: експерт про цілі нового Нептуна

    13:58

    Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

    13:53

    Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

    13:45

    "Свої рахунки з "бандерівцями": сумний прогноз щодо "мертвонародженої" ідеї перемир'яВідео

    13:44

    Відмова Путіна від перемир'я: чи будуть "страшні наслідки" для Росії від ТрампаВідео

    13:25

    Чи буде перемир'я і до чого готуються українці: у The Times розкрили деталі

    13:07

    Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях УкраїниВідео

    12:58

    "Американський психопат" і Радіо СвободаПогляд

    12:44

    Припинення вогню в Україні: у Путіна розповіли про "сигнал" для Трампа

    12:39

    Нові переговори з Трампом у Білому домі: відомо, чи буде Зеленський у костюміВідео

    12:09

    Ігнорувати не варто: водіїв закликали торкатись авто перед заправкою

    12:07

    Розгром військової машини Путіна вже 2025 року: названо сценарій для ЗСУВідео

    12:02

    "Я кинула його": Катерина Усик розповіла про розставання з чоловіком

    Реклама
    11:59

    США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню – Сибіга

    11:58

    Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Рибам - труднощі, Дівам - сумніви

    11:31

    В США заявили про новий раунд переговорів із Росією: про що домовились

    11:09

    Чим відрізняються дідусі: треба бути гострооким генієм, щоб відповісти за 23 секунди

    11:05

    У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

    10:57

    Китайський гороскоп на завтра 17 березня: Кроликам - стрес, Коням - осуд

    10:48

    "Росія готує масовий обстріл України": названо міста та ймовірні дати удару

    10:45

    Загроза "кліщів": боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

    10:25

    Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

    10:20

    ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

    Новини України
    Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Цікаве
    Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
    Рецепти
    Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
    Привітання
    З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
    Лайфхаки та хитрощі
    Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
    Війна з Росією
    Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Операція в Курській області
    РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти