"Хід був запланований": військовий сказав, чому ЗСУ не стали битися за Суджу

За Суджею вдалося заздалегідь підготувати вигідні для оборони позиції.

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Військовий сказав, чому ЗСУ не стали битися за Суджу / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap.live

Що сказав військовий:

Ситуація, яка зараз склалася на Курщині, є правильною

Україна береже особовий склад

Рішення про вихід українських військ із Суджи і не вести там вуличних боїв було правильним, оскільки дозволяє знизити втрати. Про це військовий експерт, ветеран морської піхоти, полковник Юрій Микуляк розповів в ефірі КИЇВ24.

Він зазначив, що практика бойових дій на різних напрямках свідчить про велику кількість втрат саме при руйнуванні будівель, у яких обороняються бійці під час вуличних боїв.

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"Ситуація, яка зараз склалася на Курщині, є правильною, адже ми зберігаємо особовий склад. Цей хід був запланований", - переконаний Микуляк.

Він зазначив, що за Суджею вдалося заздалегідь підготувати вигідні для оборони позиції, на яких зараз і закріпилися українські захисники.

Суджа - що відомо про місто / Главред - інфографіка

Ситуація в Курській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що операція Сил оборони в Курській області досягла своєї головної мети: допомогла відтягнути російських окупантів із Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Таким чином, українські війська змогли послабити тиск росіян на критично важливих ділянках на полі бою.

Росіяни захопили місто Суджа в Курській області, повідомили 15 березня аналітики DeepState. Також ворог окупував село Рубанщина на Курщині.

Генеральний штаб ЗСУ в неділю, 16 березня, опублікував карту бойових дій, з якої випливає, що українських військ у Суджі немає.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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