Чим небезпечне закінчення Курської операції для України: експерт відповів

Жданов вважає, що українському командуванню потрібно вирішити, чи продовжувати операцію в Курській області.

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Жданов оцінив ситуацію на Курщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Коротко:

Україні потрібно визначитися, чи варто продовжувати проводити операцію в Курській області

Російські ДРГ намагаються прорвати кордон України

Ситуація на Курщині залишається напруженою. Українські бійці виконують бойові завдання, однак командуванню потрібно визначитися, чи продовжувати проводити Курську операцію. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Він пояснив, що військове керівництво має швидко приймати рішення, поки ЗСУ призупинили просування російських військ.

"Нам потрібно визначитися: якщо ми продовжуємо утримувати частину території Курської області, значить, нам потрібно вводити туди резерви; якщо виходимо – нам частину військ доведеться залишити в Сумській області, щоб утримати територію і не допустити входження російських військ на Сумщину і відкриття вже третього фронту. Виходить, у Харківській області – це як другий фронт, а в Сумській – може бути третій. Для нас це буде важко", - сказав Жданов.

Військовий експерт пригадав, що росіяни намагаються прорвати кордон України диверсійними групами.

"Це фактично ті самі штурми малими групами, які застосовуються противником на лінії фронту. І ми змушені створювати рейдові загони, які будуть витрачати ресурси і час на пошуки цих ДРГ і знищувати їх. Ми, як ви розумієте, в цьому випадку розтягнемося вздовж усього кордону, і в нас не вистачить жодних сил і засобів", - підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Дивіться відео, в якому Олег Жданов розповів про ситуацію на Курському напрямку:

Ситуація на Курському напрямку - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області досягла своєї головної мети. Зокрема, вона допомогла відтягнути російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Українські бійці змогли послабити тиск на критично важливих ділянках фронту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, українські захисники будуть тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. Він зазначив, що росіяни проводять штурмові дії на Курському напрямку, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, витіснити українські сили та перенести бойові дії на території Сумської та Харківської областей.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ в неділю, 16 березня, опублікував карту бойових дій, з якої випливає, що українських військ у Суджі немає.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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