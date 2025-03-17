Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Йшли пішки, спалюючи спорядження: як українські захисники виходили з Курщини

Ангеліна Підвисоцька
17 березня 2025, 00:10оновлено 17 березня, 00:44
1935
Українські військові 10 березня отримали наказ про вихід із Суджі, пише The New York Times.
армия РФ, ВСУ
Як українські військові виходили з Курської області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Головне:

  • Українські військові 10 березня отримали наказ про вихід із Суджі
  • Українські військові відходили пішки, спалюючи перед цим своє озброєння

Українські військові залишили свої позиції у Курській області. Українські військові та аналітики розповіли, як це все відбувалось. Про це повідомляє The New York Times.

Українські захисники опинилися під загрозою оточення через руйнування мостів росіянами у регіоні. За словами старшого командира української бригади Артема, росіяни навіть скинули керовану бомбу вагою 6000 фунтів, щоб знищити міст і перекрити головну "артерію".

відео дня

Командир українського взводу Борода розповідає, що росіяни використовували дуже велику кількість безпілотників для обстрілу дороги. Вони прив'язували до дронів ультратонкі оптоволоконні кабелі.

"Їхні дрони приземлялися поблизу ключових маршрутів постачання та чекали, поки ціль пройде повз", - розповів 36-річний боєць Сил спеціальних операцій Кеп.

Як проходив відхід українських військових з Курської області

Військові повідомляють, що 10 березня вони отримали наказ відступати із Суджі. Борода повідомляє, зо відступ був організований та хаотичний одночасно.

Аналітики повідомили виданню, що евакуація українських військових пішки відходили зі своїх позицій. Якби захисники відступали із застосуванням техніки, то вони стали б легкою мішенню для ворожих безпілотників. Перед відходом українські захисники були змушені спалювати власне спорядження, щоб воно не потрапило до рук окупантів.

Ситуація на Курщині - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ знайшли спосіб уповільнити просування росіян в Курській області. Українські удари HIMARS завдають ворогу болючих втрат.

Також повідомлялося, що ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди. Росія та Україна можуть провести обмін, вважає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Михайло Шейтельман, експерт з питань політики та військових дій, також прокоментував можливість обміну територіями між Україною та Росією. Зокрема, він відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ з Харківської області.

Інші новини:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Йшли пішки, спалюючи спорядження: як українські захисники виходили з Курщини

Йшли пішки, спалюючи спорядження: як українські захисники виходили з Курщини

00:10Війна
РФ після переговорів у Джидді вкрала ще майже тиждень війни - Зеленський

РФ після переговорів у Джидді вкрала ще майже тиждень війни - Зеленський

22:45Україна
Депутатка з Румунії написала Путіну: просить "захистити румунів" в Україні

Депутатка з Румунії написала Путіну: просить "захистити румунів" в Україні

21:57Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

Останні новини

00:10

Йшли пішки, спалюючи спорядження: як українські захисники виходили з Курщини

16 березня, неділя
22:45

РФ після переговорів у Джидді вкрала ще майже тиждень війни - Зеленський

21:57

Депутатка з Румунії написала Путіну: просить "захистити румунів" в Україні

21:39

Графіки вимкнення світла повертаються: у які години діятимуть обмеження 17 березня

21:19

У Трампа прямо сказали, які території будуть "ділити" Україна та РФ

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоПрипинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - Яковенко
20:54

Чого бояться колорадські жуки – як захистити картоплю без хімії та пестицидів

20:44

План A і план Б: Рубіо розкрив особливості закінчення війни в Україні

19:55

"Хід був запланований": військовий сказав, чому ЗСУ не стали битися за Суджу

19:54

Як вивести плями кави з килима: геніальна суміш із 4 інгредієнтівВідео

Реклама
19:51

Чого коштуватиме Москві зустріч Трампа з ПутінимПогляд

19:39

Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну вривається похолодання

19:30

Миротворці в Україні та підсумки переговорів з РФ: головні новини України (дайджест)

19:15

У США вимагають територіальних поступок від України в обмін на гарантії безпеки

19:05

Чому у вікні літака є отвір – розкриваємо секрет ілюмінаторів

18:49

Тест на IQ: знайдіть заховану зефірку серед тюленів за 5 секунд

18:37

"А мені зручно": Клара Новікова вийшла у світ і приголомшила своїм зізнанням

18:30

Більшість робить помилку: чому качкам не можна давати хліб і які альтернативиВідео

17:55

Справжня знахідка: ідеальні курячі котлети із секретним інгредієнтомВідео

17:40

Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ: кого призначили на його місце

17:35

Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту - The Independent

Реклама
17:23

Зіткнетеся з бідами та неприємностями: що не можна робити 17 березня, прикмети

17:18

Скільки миротворців країни-союзники направлять до України: Стармер назвав цифри

17:16

Незамінний і дешевий: як із користю використовувати оцет у саду

17:09

"Самостійно миє": чим займається таємнича дружина Леонтьєва насправді

16:27

Мінфін знову підвищить податки для ФОПів: коли це станеться

15:55

Коля Сєрга отримав нову важливу посаду - деталі

15:53

Де розмістять миротворців в Україні: Макрон назвав три міста

15:32

У Трампа зробили заяви щодо підсумків перемовин із Путіним і територійВідео

15:24

Убивство Ганула в Одесі: підозрюваного відправили в СІЗО

15:01

"Погрожує компроматом": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

14:54

Плани Трампа і Путіна щодо війни в Україні: експерт вказав на важливий моментВідео

14:53

Більшість водіїв здивується: яку таємну функцію приховує підголівник в машиніВідео

14:52

Сотні кілограмів вибухівки розносять укріплення: експерт про цілі нового Нептуна

13:58

Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

13:53

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

13:45

"Свої рахунки з "бандерівцями": сумний прогноз щодо "мертвонародженої" ідеї перемир'яВідео

13:44

Відмова Путіна від перемир'я: чи будуть "страшні наслідки" для Росії від ТрампаВідео

13:25

Чи буде перемир'я і до чого готуються українці: у The Times розкрили деталі

13:07

Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях УкраїниВідео

12:58

"Американський психопат" і Радіо СвободаПогляд

Реклама
12:44

Припинення вогню в Україні: у Путіна розповіли про "сигнал" для Трампа

12:39

Нові переговори з Трампом у Білому домі: відомо, чи буде Зеленський у костюміВідео

12:09

Ігнорувати не варто: водіїв закликали торкатись авто перед заправкою

12:07

Розгром військової машини Путіна вже 2025 року: названо сценарій для ЗСУВідео

12:02

"Я кинула його": Катерина Усик розповіла про розставання з чоловіком

11:59

США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню – Сибіга

11:58

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Рибам - труднощі, Дівам - сумніви

11:31

В США заявили про новий раунд переговорів із Росією: про що домовились

11:09

Чим відрізняються дідусі: треба бути гострооким генієм, щоб відповісти за 23 секунди

11:05

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти