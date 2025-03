Йшли пішки, спалюючи спорядження: як українські захисники виходили з Курщини

Головне:

Українські військові залишили свої позиції у Курській області. Українські військові та аналітики розповіли, як це все відбувалось. Про це повідомляє The New York Times.

Українські захисники опинилися під загрозою оточення через руйнування мостів росіянами у регіоні. За словами старшого командира української бригади Артема, росіяни навіть скинули керовану бомбу вагою 6000 фунтів, щоб знищити міст і перекрити головну "артерію".

Командир українського взводу Борода розповідає, що росіяни використовували дуже велику кількість безпілотників для обстрілу дороги. Вони прив'язували до дронів ультратонкі оптоволоконні кабелі.

Військові повідомляють, що 10 березня вони отримали наказ відступати із Суджі. Борода повідомляє, зо відступ був організований та хаотичний одночасно.

Аналітики повідомили виданню, що евакуація українських військових пішки відходили зі своїх позицій. Якби захисники відступали із застосуванням техніки, то вони стали б легкою мішенню для ворожих безпілотників. Перед відходом українські захисники були змушені спалювати власне спорядження, щоб воно не потрапило до рук окупантів.

Як повідомляв Главред з посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ знайшли спосіб уповільнити просування росіян в Курській області. Українські удари HIMARS завдають ворогу болючих втрат.

Також повідомлялося, що ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди. Росія та Україна можуть провести обмін, вважає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Михайло Шейтельман, експерт з питань політики та військових дій, також прокоментував можливість обміну територіями між Україною та Росією. Зокрема, він відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ з Харківської області.

