Росія може перекинути резерви з Курщини: експерт назвав напрямок

У міру згортання операції у Курській областя війська противника можуть перекинути на важливий напрямок українського фронту.

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В РФ є резерви, але в України є перевага у логістиці / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Що сказав Лакійчук:

Окупанти активізувалися на півдні Запорізької області

Ворог може перекинути додаткові сили на Запоріжжя з Курської області

В армії РФ можуть виникнути проблеми із логістикою

За останні дні на Оріхівському напрямку, що у Запорізькій області, зросла кількість штурмів з боку окупаційної армії країни-агресорки Росії. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук.

За його словами, ворог може перекинути частину своїх сил з Курської області РФ на південь України, але лише в міру того, як Курська операція ЗСУ почне згортатися.

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Експерт наголосив, що ще у другій половині 2024 року росіяни хотіли розпочати наступ із півдня. Ворог навіть сконцентрував у Запорізькій області досить велике угруповання своїх військ, але все змінили події на Курщині, які змусили командування РФ розтягнути резерви.

"Частина резервів росіян призначалася для розширення Харківської операції. Плацдарми в районі Липців, північніше Харкова, і в районі Вовчанська. Це ті елементи стратегічного наступу Путіна на Харківщину, які він замишляв на початку 2024 року. Друге угруповання концентрувалося на півдні України, у Запорізькій області, вочевидь, з метою удару на Оріхівському напрямку. Але наполегливий опір українських сил на Покровському напрямку, на тоді ще Авдіївському, Курахівському, всі ці зони запеклих боїв останніх місяців ми добре знаємо, плюс Курська операція Сил оборони - змусили ворога свої резерви розтягнути за напрямком двох основних ударів", - пояснив Лакійчук.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Сили, які ворог перекидав на схід, значною мірою стерлися. Але на Курщині все ще є підрозділи, які заточені під наступ. Їх Росія і може перекинути на іншу ділянку фронту. Однак експерт наголосив на важливому нюансі щодо логістики.

"Єдиний плюс тут у тому, що у росіян петля для перекидання сил, вони йдуть по великому радіусу. У нас малий радіус логістики. Тут невелика перевага у нас є", - підсумував він.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров нещодавно попереджав, що російські окупаційні війська можуть готувати новий наступ у Запорізькій області, але Україна знає про плани ворога.

Згодом в Атеш повідомили, що на Запорізькому напрямку в окупаційній армії країни-агресорки Росії виникли внутрішні проблеми. Росіяни з 64-тої окремої гвардійської мотострілецької бригади саботують наступ на населений пункт Гуляйполе.

Раніше також аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти з початку березня намагаються прорвати оборону на лінії П’ятихатки-Малі Щербаки, що у Запорізькій області.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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