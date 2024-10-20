Армія РФ не виконала завдання Путіна: окупанти 'обламали зуби' біля Покровська - Маломуж

Ворог змінив пріоритетний напрямок на фронті через провал біля Покровська.

https://glavred.net/ukraine/armiya-rf-ne-vypolnila-zadachu-putina-okkupanty-oblomali-zuby-vozle-pokrovska-malomuzh-10606976.html Посилання скопійоване

ЗСУ зламали плани Путіна щодо швидкого захоплення Покровська / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Окупаційна армія країни-агресора Росії отримала завдання від кремлівського диктатора Володимира Путіна захопити Покровськ до 1 жовтня. Минуло майже три тижні, відколи окупанти провалили дедлайн, тому командуванню довелося змінювати сценарій.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж. За його словами акцент противник змінив на Курахівський напрямок.

"Ворог вирішив, після того, як обламав зуби біля Покровська, оскільки багаторазові атаки і навіть чіткий жорсткий сигнал Путіна, щоб узяти місто до 1 жовтня та у наступні терміни, нічого не дали, зробити кілька маневрів", - зазначив він.

відео дня

Перший маневр окупантам вдався, вони змусили українські сили відійти зі знищеного Вугледара. Однак стратегічний наступ та обхід із флангів Покровська для ворога провалився.

"Тому рушили всі сили та засоби на Курахівський напрямок. І тут намагаються крок за кроком, на 100-300-400 метрів щодня (просуватися - Главред) , заводити на нові позиції, щоб обійти з флангів", - пояснив Маломуж.

Українські військові на Курахівському напрямку, за словами генерала, притримуються дуже хорошої тактики - маневрують, за необхідності відходять на 200-300 метрів на підготовлені позиції та завдають вогневих ударів по противнику.

Таким чином, попри важкі бої та активне застосування ворогом техніки, вдається зберігати більше життів та знищувати противника, який тільки но зайшов на нові позиції.

Путін, при цьому, не відмовляється від поставлених задач, тому окупаційні війська застосовують тактику застосування не лише великої кількості живої сили, але й танків, БТР та інших засобів. Однак в ЗСУ є ефективні системи для протидії ворожій техніці.

"Путін поставив за мету - до холодів і бездоріжжя практично взяти Покровськ, вийти на стратегічний наступальний формат до Краматорська і далі рухатися із захоплення Донецької області. Йде щоденний - тричі на день, за оперативними даними, - звіт Путіну за кожним кроком. Він дивиться не те що по місту чи селу, як просунулися, а навіть - скільки метрів. Тому тиск найпотужніший", - наголосив Маломуж.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Микола Маломуж? Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Наступ окупантів на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, що російські війська проводять майже цілодобові штурми, адже намагаються встигнути зайняти якомога більше ділянок фронту на Покровському напрямку до осінніх дощів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ потрібно завадити російським окупантам зайняти позицію в буферній зоні, щоб запобігти наступу, адже армія країни-агресорки Росії здійснила значний крок до захоплення міста Часів Яр в Донецькій області - організувала наступ у двох місцях через канал Сіверський Донець.

Напередодні стало відомо, що російська армія почала наступ у напрямку Вишневого, маючи на меті обійти або охопити з флангів Селидове, щоб просунутися в бік Покровська.

Читайте також про ситуацію на інших ділянках фронту:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред