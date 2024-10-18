'Це нескладно': Путіну привиділося створення Україною ядерної зброї

Створити ядерну зброю в сучасному світі не складає особливих труднощів, каже диктатор РФ.

https://glavred.net/world/eto-neslozhno-putinu-pomereshchilos-sozdanie-ukrainoy-yadernogo-oruzhiya-10606607.html Посилання скопійоване

Володимир Путін прокоментував імовірність створення Україною ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін із відео

Російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що міркування про можливе створення Україною ядерної зброї є провокацією.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ країн-членів БРІКС він наголосив, що будь-який крок у цьому напрямку "потягне за собою відповідну реакцію", передають пропагандисти РФ.

"Це чергова провокація. Створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно. Я не знаю, чи здатна зараз це зробити Україна, це не так просто для України сьогоднішнього дня. Але, загалом, тут великих складнощів немає", - каже бункерний диктатор.

Водночас він сказав, що це є "небезпечною провокацією" і нібито "така загроза буде адекватно сприйнята, Росія цього не допустить за жодних обставин".

Що означають зміни у ядерній доктрині Росії Пункт про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти нібито "агресії" неядерних країн за підтримки ядерних, в тому числі, означає формальну легітимізацію удару по Україні. Україна не володіє ядерною зброєю, однак, за логікою російської пропагандою, її військові зусилля підтримує НАТО, члени якого володіють ядерною зброєю.

"Будь-який крок у цьому напрямку зустрічатиме відповідну реакцію", - додав мешканець Кремля.

Дивіться відео - Путін залишився без ядерного кийка:

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, що вже обговорював це питання з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, і висунув йому умову для нових гарантій довгострокового миру - або ядерна зброя, або НАТО. Україна, за словами Зеленського, обрала шлях до членства в Альянсі.

Як повідомлялося раніше, пізніше президент уточнив, що не мав на увазі створення ядерної бомби. Він ще раз підкреслив, що Київ наразі розглядає варіант членства в НАТО.

Раніше в Росії відреагували на чутки про можливе створення Україною ядерної бомби. У Кремлі поскаржилися, що Україна нібито бажає прямої війни НАТО і Росії.

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред