'Це нескладно': Путіну привиділося створення Україною ядерної зброї

Російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що міркування про можливе створення Україною ядерної зброї є провокацією.
Під час зустрічі з представниками ЗМІ країн-членів БРІКС він наголосив, що будь-який крок у цьому напрямку "потягне за собою відповідну реакцію", передають пропагандисти РФ.
"Це чергова провокація. Створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно. Я не знаю, чи здатна зараз це зробити Україна, це не так просто для України сьогоднішнього дня. Але, загалом, тут великих складнощів немає", - каже бункерний диктатор.
Водночас він сказав, що це є "небезпечною провокацією" і нібито "така загроза буде адекватно сприйнята, Росія цього не допустить за жодних обставин".
Що означають зміни у ядерній доктрині Росії
Пункт про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти нібито "агресії" неядерних країн за підтримки ядерних, в тому числі, означає формальну легітимізацію удару по Україні.
Україна не володіє ядерною зброєю, однак, за логікою російської пропагандою, її військові зусилля підтримує НАТО, члени якого володіють ядерною зброєю.
"Будь-який крок у цьому напрямку зустрічатиме відповідну реакцію", - додав мешканець Кремля.
Дивіться відео - Путін залишився без ядерного кийка:
Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, що вже обговорював це питання з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, і висунув йому умову для нових гарантій довгострокового миру - або ядерна зброя, або НАТО. Україна, за словами Зеленського, обрала шлях до членства в Альянсі.
Як повідомлялося раніше, пізніше президент уточнив, що не мав на увазі створення ядерної бомби. Він ще раз підкреслив, що Київ наразі розглядає варіант членства в НАТО.
Раніше в Росії відреагували на чутки про можливе створення Україною ядерної бомби. У Кремлі поскаржилися, що Україна нібито бажає прямої війни НАТО і Росії.
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