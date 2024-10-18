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"РФ почала другий наступ": ворог застосував "тактику Вугледара" для ще одного міста

Юрій Берендій
18 жовтня 2024, 11:30
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Ситуація в районі міста Селидове залишається важкою, ворог намагається охопити місто з флангів і застосовує "тактику Вугледара", зазначає Тимочко.
Ворог застосував "тактику Вугледара" для ще одного міста / Колаж Главрел, фото: Міноборони РФ, 4 окрема танкова бригада

Російська армія почала наступ у напрямку Вишневого, маючи на меті обійти або охопити з флангів Селидове, щоб просунутися в бік Покровська. Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України.

За його словами, до цього про Вишневе не згадувалось, але після захоплення населеного пункту Цукурине, що на південь від Селидового, окупанти розширили свої фланги та почали наступальні дії в бік Ізмайлівки, готуючись до наступу на Курахівське водосховище.

"І другий наступ, який вони почали розгортати, це вже у бік Вишневого. По суті, у бік півночі ворог рухається. Оскільки вони сподіваються охопити з флангів Селидове, оскільки "в лоба" не вдалося їм зайняти", - вказує військовий.

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Тимочко зазначив, що поки що бої навколо міста для російських сил є складними, але вони намагаються обійти Селидове, щоб вийти до Покровська.

"І тому Вишневе вже почало з’являтись насправді у звітах. Хоча це невеликий населений пункт, це село, у якому до повномасштабного вторгнення проживало близько 300 людей", — пояснив Тимочко.

Іван Тимочко зазначає, що Вишневе є одним із напрямків російських атак, але наразі ворог ще далеко від населеного пункту. Однак ситуація виглядає досить загрозливою з точки зору оборони міста Селидове.

"Основна ціль для них — це Селидове, за яке бої уже точаться дуже давно. Не зайнявши Селидове, вийти на Покровськ їм буде надзвичайно важко, не кажучи вже про те, що розривається сама наступальна лінія, яка була раніше — Вугледар-Курахове-Селидове-Покровськ. На жаль, у Вугледар вони зуміли зайти…Все одно вони проводять наступальні операції по окремих напрямках, з метою з’єднати їх у єдине ціле", — наголосив експерт.

Він також пояснює, що російські війська намагаються застосувати подібну тактику до тієї, яку використовували під час атаки на Вугледар протягом останнього місяця.

За його словами, тактика ворога передбачає початкові атаки піхоти, за якими слідують бронегрупи з одним-двома танками та БМП, намагаючись прорвати або розширити лінії фронту.

"Потім знову піхота, потім знову підтримка бронетехніки. Ну, і безперервні удари авіацією, це те, що ніяк не дає можливість нам почати свій наступ на цьому напрямку", - вказує Тимочко.

Військовий наголошує, що росіяни використовують значну кількість авіабомб, таких як КАБ і ФАБ, а системи ППО не завжди можуть ефективно їх нейтралізувати.

Тимочко також підкреслює, що окупанти наразі визначили Покровський напрямок як пріоритетний для просування в Донецькій області.

Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Бої за Селидове - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України можуть бути змушені залишити місто Селидове на Покровському напрямку через ризик оточення, зазначив аналітик BILD Юліан Рьопке.

У відповідь на це штаб-сержант 25-ї бригади Сергій Окішев повідомив, що не може коментувати конкретно ситуацію в Селидовому, але підкреслив, що на позиціях 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ситуація стабільна без суттєвих змін.

Водночас підполковник 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов підтвердив, що ворог активізував штурми в районі Селидового, використовуючи бронетехніку для подальшого просування.

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