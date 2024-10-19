'Може впасти за лічені дні': РФ намагається швидше захопити важливе місто на Донеччині – WSJ

Після низки невдач у спробі просунутися до важливого населеного пункту російські окупанти змінили тактику.

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РФ намагається швидше захопити важливе місто на Донеччині/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, росЗМІ

Армія країни-агресорки Росії здійснила значний крок до захоплення міста Часів Яр в Донецькій області, організувавши наступ у двох місцях через канал Сіверський Донець. Тепер Збройним силам України потрібно завадити російським окупантам зайняти позицію в буферній зоні, щоб запобігти наступу. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Міста Часів Яр і Покровськ є ключовими для оборони Донецької області. Як зазначають автори статті, якщо країні-агресорці Росії вдасться захопити ці населені пункти, то українським військовим буде значно складніше захищати регіон. Російські загарбники намагаються швидше захопити ці міста до настання дощів та осіннього бездоріжжя.

"Достатньо однієї помилки, і Часів Яр може впасти за лічені дні", – наголосив кадровий військовий Ростислав Касьяненко з 21-го окремого мотопіхотного батальйону.

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Також зазначається, що російські загарбники змінили тактику після низки невдач у спробі просунутися до Часового Яру. Зараз окупанти зосереджені на використанні ударних дронів для атак на в'їзди до міста. Такі дії армії РФ ускладнюють українським військовим поповнення запасів та евакуацію поранених. Але, як зазначають у виданні, в захисників України не вистачає систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для того, щоб боротися з ворожими безпілотниками.

Український військовий Касьяненко розповів, що загарбники перебираються натягнутими через канал тросами, а потім невеликими групами проникають до буферної зони. Для українських бійців це може спричинити проблеми, адже ворог закріпився в буферній зоні, і пізніше може посилити її більшою кількістю окупантів, тиснучи на позиції ЗСУ.

У виданні зазначили, що Росія, ймовірно, також платить високу ціну в боях за Часів Яр, продовжуючи використовувати тактику "м’ясної хвилі". Зазначається, що багато з тих загарбників, які наступають на це місто – це колишні ув’язнені, яких набрали в окупаційне військо, пообіцявши за це свободу.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Часів Яр/ Інфографіка: Главред

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