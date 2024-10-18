Штурми тривають цілодобово: у ЗСУ озвучили мету окупантів під Покровськом

Великі втрати в особовому складі заважають окупантам проводити активні штурми одночасно на всіх ділянках фронту.

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Окупанти проводять активні штурми / Коллаж: Главред, фото 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Російські війська намагаються встигнути зайняти якомога більше ділянок фронту на Покровському напрямку до осінніх дощів. Про це повідомив пресофіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

За словами військового, ситуація на Покровському напрямку є напруженою через безперервні штурми окупантів.

"Штурми практично цілодобові, росіяни намагаються до осінніх дощів встигнути максимально зайняти більше ділянок фронту для того, щоб там потім закріпитися і чекати більш сприятливої погоди для спроб наступу.", – пояснив Сергій Цехоцький. відео дня

Пресофіцер додає, що великі втрати в особовому складі заважають окупантам проводити активні штурми одночасно на всіх ділянках фронту.

"У росіян все одно не вистачає для цього сил. Тому вони запрошують сюди корейців, інших мігрантів, яким надають громадянство, щоб прийняти їх в армію...", – підкреслив Цехоцький.

Покровськ / Инфографика: Главред

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, представник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомляв, що ворог, поки є можливість, намагається наступати й з застосуванням військової техніки. Нещодавно росіяни використали десятки одиниць бронетехніки з десантом і пішли на відчайдушну спробу прориву.

Начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповідав, що ситуація на Покровському напрямку дуже складна, адже ворог не відмовляється від своїх загарбницьких цілей. За словами Івана Сєкача, відбуваються постійні штурми саме в напрямку міста Покровськ. Зокрема, поблизу населених пунктів Гірняк та Селидове.

Раніше Юліан Рьопке повідомляв, що армія РФ розширила свій плацдарм, просунувшись на північ і захопивши село Крутий Яр, де до війни проживало близько 100 осіб, а також сусіднє село Красний Яр з довоєнним населенням у 200 осіб.

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