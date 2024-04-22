Окупанти хочуть оточити Часів Яр: військовий розкрив загрозу на трьох напрямках

Військовий попереджає, що ворог застосовує на цій ділянці дрони, піхотні підрозділи за підтримки техніки.

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Росіяни намагаються зіхопити Часів Яр / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: deepstatemap

Заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич заявив, що окупанти прсуваються на Часів Яр із трьох сторін - з боку Богданівки, фронтально з боку Хромового та з Іванівського, яке ще частково під контролем ЗСУ.

"Під Богданівкою теж наші оборонці достатньо потужно тримаються. По центру росіяни трошки добігли до місця, де канал переходить в труби і намагаються там закріпитися, але всі, хто туди добігають, знищуються. Ця територія зараз є дуже такою сірою зоною", - розповів він в ефірі "Еспресо".

За його словами, окупаційні війська застосовують на цьому напрямку всі наявні сили та засоби.

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"Також ворогом застосовуються дрони, піхотні підрозділи за підтримки техніки. Бувають йдуть просто піхотні підрозділи. Наприклад, декілька днів тому вночі двоє окупантів щось копалися у цій сірій зоні. Скинули їм одну бомбу, другу, а вони продовжували копатися. Може вони були під якимись психотропними засобами? Бо я не знаю, як жива людина після того, могла не сховатися", - зауважив Маляревич.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що Кирило Буданов назвав терміни погіршення ситуації на фронті. На Україну найближчим часом чекає важкий період на фронті. Ситуація може загостритися у період середини травня - початок червня цього року. Російські загарбники будуть використовувати комплексний підхід.

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