Армія РФ використовує захоплення Вугледара для подальшого наступу - ISW

Російські окупаційні війська використовують Вугледар для свого подальшого наступу, а саме - для досягнення тактично значущих успіхів на південь від Курахового. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни за 11 листопада.

Як пишуть аналітики ISW, на початку вересня росіяни активізували наступальні операції на заході Донеччини та наразі намагаються охопити Курахове з півночі та півдня, а також вирівняти лінію фронту між Солнцевкою (на північний захід від Курахового) та Шахтарським (на північний захід від Вугледара).

Станом на 1 жовтня російські війська захопили Вугледар і просунулися на північ і північний захід від цього населеного пункту в серії успішних механізованих і піхотних атак за останній місяць. Також ворог незначно просунувся на північний схід від Вугледара в районі Антонівки та Катеринівки, але ISW поки що не отримав підтвердження російських наступів на Єлизаветівку і далі на захід уздовж шосе С051104.

Наразі російські війська перебувають за кілька кілометрів на південь від лінії Романівка-Успенівка-Сухий Яр. Це лінія до поселень на північ від Вугледара, яка може становити суттєву проблему для військ РФ, якщо ЗСУ зможуть встановити оборону в цих поселеннях.

Однак, російські війська, судячи з усього, намагаються обійти цю лінію, про що свідчать геолокаційні кадри від 10 листопада. Вони вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися на північний схід від Далекого (на південь від Курахового і на північний захід від Єлизаветівки) і, ймовірно, займають позиції в полях на схід і південний схід від Далекого.

Російські воєнкори стверджують, що війська РФ просунулися безпосередньо в населений пункт Дальнє, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

Аналітики пишуть, що подальше просування російських військ у Дальнє і на захід від цього населеного пункту може змусити ЗСУ відступити з позицій у кишені на північ і північний схід від Вугледара, таким чином, дозволивши росіянам просуватися вздовж шосе С051104 відносно безперешкодно. Такі просування дозволять військам РФ чинити подальший тиск на українські позиції в Кураховому з півдня.

У ISW також переглянули свою попередню оцінку, згідно з якою російські війська навряд чи зможуть скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області. Аналітики пишуть, що ця оцінка була неправильною.

Також вони додали, що всі вищевказані дії РФ є підтримкою триваючих російських наступальних операцій, які спрямовані на вирівнювання лінії фронту і ліквідацію українського виступу знову ж таки, на заході Донецької області.

Главред раніше писав, що аналітики ISW повідомили про прорив окупантів поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара. Російські окупанти на півночі Харківської області мають 3 основні завдання - захопити північну частину Вовчанська і просунутися до Тихого, відновити контроль над Глибоким і наступати на Липці.

Ворог застосував "тактику Вугледара" для ще одного міста. Російська армія почала наступ у напрямку Вишневого, маючи на меті обійти або охопити з флангів Селидове, щоб просунутися в бік Покровська. Військовий розповів, що наразі бої навколо міста для російських сил є складними.

Екскомандувач армією США в Європі Бен Ходжес заявив, що попри захоплення Вугледара та інших населених пунктів, країна-агресор Росія не може досягти стратегічної мети, оскільки зазнає колосальних втрат у боях.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.