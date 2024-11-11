До Дніпропетровської області вже 9 км: лейтенант ЗСУ зробив невтішну заяву

Російські окупанти змогли просунутись на лівому фланзі від Гуляйполя.

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РФ вже за 9 кілометрів від Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото: фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК Захід

Російські окупанти просуваються на фронті. До Дніпропетровської області залишилось 9 кілометрів. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Він також зазначив, що ворог сьогодні, 11 листопада, просунувся на лівому фланзі від Гуляйполя Запорізької області.

"На лівому фланзі від Гуляйполя противник мав просування за сьогоднішній день, змогли просунутись на декілька кілометрів. Поки всі обсмоктують новини про те, що до Дніпропетровської області 11 км, то тим часом вже близько 9 км. Написав не для ниття, а для того, щоб люди потроху роздуплялись і збирали раму", - написав лейтенант ЗСУ. відео дня

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, французький OSINT-аналітик Клемент Молін у мережі Х повідомляв, що українські військові готуються до наступу на Дніпропетровську область. За його словами, ЗСУ вже нібито почали будувати укріплення за Покровськом на Донеччині.

Згодом співробітник СБУ Іван Ступак в інтервʼю Главреду підкреслив, що створення оборонних укріплень — це не просто витрати, а вклад у безпеку області, міста та країни в цілому.

Нещодавно німецький аналітик Юліан Рьопке оцінив побоювання того, що бої можуть у майбутньому зміститися в Дніпропетровську область. Він наголосив, що Дніпропетровська область - бажана лінія фронту для російських військових для будь-яких переговорів про припинення бойових дій.

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