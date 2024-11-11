Штурми кожні 10 – 15 хвилин: в ЗСУ розповіли про 'пекельну' ситуацію на Курщині

Головне із заяви полковника:
- Окупанти атакують кожні 10 – 15 хвилин в Курській області
- Мета росіян – вибити ЗСУ із регіону
- Армія РФ штурмує незважаючи на великі втрати
У Курській області проти ЗСУ воює майже 50 тисяч військових РФ. Їхня тактика – постійні штурми українських позицій дрібними групами. Інтервал між атаками – 10 – 15 хвилин. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" полковник Вадим Мисник в ефірі "Суспільного".
За його словами, наразі на Курщині перебувають підрозділи "різного ґатунку, різної комплектації".
"Здебільшого основні підрозділи – це бригади морської піхоти: 155 Тихоокеанського флоту та 810 Чорноморського флоту, десантна дивізія, підрозділи батальйону спецпризначення, штурмові батальйони, мотопіхотні. Але вони комплектують і докидають сюди (солдатів, - ред.) для своїх штурмів", – наголосив він.
Зазначається, що наразі на меті у росіян – вибити ЗСУ із регіону. Саме через це вони попри свої великі втрати надзвичайно інтенсивно ведуть штурми.
"Тактика в них тут не змінюється: вони не полишають спроб спочатку коштом техніки, а потім, коли ми вибиваємо техніку, то дрібними групами піхоти продовжувати штурмові дії. Ми фіксуємо, що буває 10 – 15 хвилин інтервал між тим, як штурмові групи висуваються. Але ми їх тут же нищимо", – додав Мисник.
Бої в Курській області - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, за словами Зеленського, ЗСУ продовжують у Курській області протистояти великій кількості росіян та не дають їм рухатися далі.
Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що контрнаступ російських окупантів у Курській області обернувся катастрофою. Ворог зазнає величезних втрат, але тактичних успіхів немає.
Також відомо, що російський диктатор Володимир Путін хоче повернути собі захоплену українськими військовими Курську область. І він явно готовий обміняти на неї тисячі життів своїх солдатів.
Читайте також:
- ЗСУ прорвалися до головного плацдарму Курщини, а ворог штурмує схід - ISW
- Армія РФ відновила наступ на Курщині: колони з десантом сунуть на ЗСУ - DeepState
- ЗСУ протистоять десяткам тисяч солдатів РФ на Курщині: Сирський розкрив ситуацію
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред