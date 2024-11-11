Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Штурми кожні 10 – 15 хвилин: в ЗСУ розповіли про "пекельну" ситуацію на Курщині

Марія Николишин
11 листопада 2024, 23:13
506
Наразі на Курщині перебувають підрозділи різної комплектації.
Штурми кожні 10 – 15 хвилин: в ЗСУ розповіли про 'пекельну' ситуацію на Курщині
Операція ЗСУ на Курщині / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Головне із заяви полковника:

  • Окупанти атакують кожні 10 – 15 хвилин в Курській області
  • Мета росіян – вибити ЗСУ із регіону
  • Армія РФ штурмує незважаючи на великі втрати

У Курській області проти ЗСУ воює майже 50 тисяч військових РФ. Їхня тактика – постійні штурми українських позицій дрібними групами. Інтервал між атаками – 10 – 15 хвилин. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" полковник Вадим Мисник в ефірі "Суспільного".

За його словами, наразі на Курщині перебувають підрозділи "різного ґатунку, різної комплектації".

відео дня

"Здебільшого основні підрозділи – це бригади морської піхоти: 155 Тихоокеанського флоту та 810 Чорноморського флоту, десантна дивізія, підрозділи батальйону спецпризначення, штурмові батальйони, мотопіхотні. Але вони комплектують і докидають сюди (солдатів, - ред.) для своїх штурмів", – наголосив він.

Зазначається, що наразі на меті у росіян – вибити ЗСУ із регіону. Саме через це вони попри свої великі втрати надзвичайно інтенсивно ведуть штурми.

"Тактика в них тут не змінюється: вони не полишають спроб спочатку коштом техніки, а потім, коли ми вибиваємо техніку, то дрібними групами піхоти продовжувати штурмові дії. Ми фіксуємо, що буває 10 – 15 хвилин інтервал між тим, як штурмові групи висуваються. Але ми їх тут же нищимо", – додав Мисник.

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, за словами Зеленського, ЗСУ продовжують у Курській області протистояти великій кількості росіян та не дають їм рухатися далі.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що контрнаступ російських окупантів у Курській області обернувся катастрофою. Ворог зазнає величезних втрат, але тактичних успіхів немає.

Також відомо, що російський диктатор Володимир Путін хоче повернути собі захоплену українськими військовими Курську область. І він явно готовий обміняти на неї тисячі життів своїх солдатів.

Читайте також:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області Фронт
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни пішли у штурм біля Запорізької області - DeepState

Росіяни пішли у штурм біля Запорізької області - DeepState

23:43Україна
До Дніпропетровської області вже 9 км: лейтенант ЗСУ зробив невтішну заяву

До Дніпропетровської області вже 9 км: лейтенант ЗСУ зробив невтішну заяву

22:21Україна
РФ готується підірвати дамбу в Запорізькій області, знаючи, що поруч багато будинків

РФ готується підірвати дамбу в Запорізькій області, знаючи, що поруч багато будинків

21:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
Влупив майже 9-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

Влупив майже 9-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

Росіяни рвуть і метають: Валерій Меладзе прийняв важливе рішення - що сталося

Росіяни рвуть і метають: Валерій Меладзе прийняв важливе рішення - що сталося

Коли Україну накриє мокрий сніг: синоптикиня назвала точні дати

Коли Україну накриє мокрий сніг: синоптикиня назвала точні дати

"Алла Ландар: Благодійна організація "Велич Життя" надає надважливу допомогу в період повномасштабного вторгнення"

"Алла Ландар: Благодійна організація "Велич Життя" надає надважливу допомогу в період повномасштабного вторгнення"

Похорон В'ячеслава Узєлкова: у Вінниці попрощалися зі спортсменом - фото

Похорон В'ячеслава Узєлкова: у Вінниці попрощалися зі спортсменом - фото

Останні новини

23:56

"Він мене і не кохав": Злата Огнєвіч розповіла, що сталося у її особистому житті

23:43

Росіяни пішли у штурм біля Запорізької області - DeepState

23:13

Штурми кожні 10 – 15 хвилин: в ЗСУ розповіли про "пекельну" ситуацію на Курщині

23:03

Мовчун Ігор Ніколаєв публічно відкинув дружину - що сталося

22:31

Відома акторка вперше заговорила про батька своєї другої дитини

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:21

До Дніпропетровської області вже 9 км: лейтенант ЗСУ зробив невтішну заяву

22:20

Більшість помиляється: чи можна заливати воду в бачок омивача скла в авто

22:04

Розмова Трампа з Путіним: у Британії помітили "хороший знак", деталі

22:01

Олена Зеленська зізналася, що батьки були проти її вибору - деталі

Реклама
21:28

Банки планують переписувати курс долара: до чого готуватися українцям

21:21

Як спакувати валізу легко та без нервів: декілька маловідомих лайфхаків

21:17

РФ готується підірвати дамбу в Запорізькій області, знаючи, що поруч багато будинків

21:08

Як почистити барабан пральної машини: лайфхак з лимоном "розірвав" TikTok

20:45

Чудовий шанс зекономити: які речі краще купувати "б/у" в секонд-хенді

20:39

"Не дають їм рухатися": скільки солдат РФ задіяно на Курщині - ЗеленськийВідео

19:54

"У людей не вмикається мозок": сина Узєлкова захейтили через смерть батька

19:53

РФ готує штурми у Запорізькій області: які зміни можуть статись найближчими днями

19:43

Щоденні відключення світла: Харченко пояснив, чи вплине імітація атак РФ на систему

19:42

Вже в листопаді: в Україні зросте ціна на популярний продукт – яка причина

19:26

Чому коти так люблять спати на подушках своїх хазяїв: відповідь дуже не очевидна

Реклама
19:12

"Вчительську тисячу" отримають не всі: хто не потрапив до списку

19:10

Про Трампа і його політикуПогляд

19:01

Сніг, дощі, мороз: Україну скоро атакує зимова погода

18:56

Путін цього чекав: зі сторони РФ нависає нова загроза, але вихід є - Бербок

18:53

Брали хабарі до 10 тисяч доларів: затримано посадовців МСЕК та лікарів ВЛКФото

18:51

Наталія Могилевська "наїхала" на Ігоря Кондратюка через Тіну Кароль

18:36

Під Курахово армія України під постійною атакою РФ: у ЗСУ розкрили ситуацію

18:28

"Гай дитячих снів" з’явився у Бучанському районі: було висаджено 100 дерев у пам’ять про дітей-жертв війни

18:12

Тотальний розгром: ситуація на Курщині обернулась катастрофою для РФ

18:08

Коли знак "Зупинка заборонена" не працює: в поліції дали чітке пояснення

18:08

Під загрозою не тільки Донецька область: в ОВА сказали, чого чекати від підриву дамби

18:00

Лише людина з "орлиним зором" прочитає число за 4 секунди: складна загадка

18:00

Ольга Харлан стала обличчям рекламної кампанії ресторану "Веранда на Дніпрі" новини компанії

17:48

"Розв'язані руки" у Байдена: Україна чекає дозволу на удари вглиб РФ - Подоляк

17:30

Майже 1,5 тисячі за добу: ворог прокладає шлях власними тілами — Гетьман

17:12

Як очистити футболку від принту: 4 прості способи видалення друку з тканини

17:00

Комплексна програма проти російських КАБів: Зеленський провів надважливу Ставку

16:59

В небезпеці велике місто: Росія вибрала нові цілі для ударів по цивільних - BILD

16:55

Гаряча чи холодна: у яку воду опускати картоплю під час варіння

16:48

Політика Євросоюзу суттєво зміниться після перемоги Трампа: що передбачається

Реклама
16:48

Польща створить спеціальний союз із Британією, щоб врятувати Україну від Трампа - ЗМІ

16:32

РФ використовує нову тактику повітряних атак: експерт описав хитрий план окупантів

16:25

"Має бути потяг й бажання": Клопотенко розповів про романтику з чоловіками

16:18

Небезпечні тенета маніпуляцій: як не попасти і розпізнавати прихований вплив

16:12

В України є кілька місяців: Київ готується до можливого закінчення війни - Reuters

16:06

"Втрата міста - питання часу": аналітики розповіли про ситуацію на Донеччині

15:47

Частували морозивом і генеральським салом: зірка "Встигнути до 30" розкрила, як знімали другий сезон серіалу

15:46

Яка різниця між фільтрованим пивом і нефільтрованим: просте пояснення

15:21

Від чистки салону до розморозки: як можна використовувати відпарювач для одягу

15:17

ЗСУ пішли в контратаку: Снєгирьов розповів про успіхи на Лиманському напрямку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти