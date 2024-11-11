Під Курахово армія України під постійною атакою РФ: у ЗСУ розкрили ситуацію

Також висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку.

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Ситуація на фронті погіршується / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

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На фронті від початку доби, 11 листопада, відбулося 125 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Курахівському напрямку. Також ворог дуже активний на Покровському.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що впродовж доби противник завдав артилерійських обстрілів по населених пунктах Рясне, Басівка, Новодмитрівка, Покровка, Павлівка, Олександрія, Кам’янецька Слобода, Біловоди, Миропілля, Дмитрівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

відео дня

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до наших позицій в районі Кіндрашівки, атаку успішно відбито, ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку відбулося сім бойових зіткнень поблизу Греківки, Невського, Тернів та Серебрянки. До цього часу на цьому напрямку триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ворог провів одну наступальну дію в районі населеного пункту Виїмка, до того ж завдав авіаударів шістьма керованими авіаційними бомбами в районах Закітного та Сіверська.

Ударів із задіянням бомбардувальної та штурмової авіації ворог завдав на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та Краматорськ, до того ж в районі Часового Яру наші захисники відбили одну атаку окупантів.

На Торецькому напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Торецька та Щербинівки. Всі атаки успішно відбито нашими захисниками. Противник скинув 13 КАБ на населені пункти Торецьк, Катеринівка, Петрівка та Костянтинівка, а також завдав дев’ять ударів некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Дружба.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Чотирнадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі триває бій у районі Селидового. Поблизу Миролюбівки, Променя, Григорівки та Лисівки відбито 13 атак.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки та Курахового відбито вісім штурмів, наші захисники стійко ведуть ще тринадцять боєзіткнень.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

На Времівському напрямку агресор 11 разів атакував неподалік Трудового, Макарівки, Новодарівки, Рівнополя та Зеленого Поля.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ можуть стабілізувати весь Східний фронт до січня. На Покровському напрямку Сили оборони України успішно стримують наступ російських військ, і ситуація поступово стабілізується. Наразі російські окупанти зосередили свої основні сили на Курахівському напрямку.

Нещодавно десантники ЗСУ знищили "елітних" солдат РФ. Російські морські піхотинці з 810 бригади, яка базується в тимчасово окупованому Севастополі, два дні намагалися взяти штурмом позиції ЗСУ. Проте воїни 95 бригади ДШВ успішно відбили ворожий штурм на Курщині.

Дмитро Снєгирьов розповів про успіхи на Лиманському напрямку. ЗСУ наразі знаходяться у складному становищі на цій ділянці фронту, але попри усе продовжують знищувати ворога. Але навіть попри критичні втрати противник не полишає намірів прорватися в напрямку Слов'янська та Краматорська.

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