Навіть попри захоплення Вугледара: РФ не може досягти стратегічної мети - Ходжес

Генерал переконаний, що перемога України у війні проти РФ відповідає стратегічним інтересам США та Європи.

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Ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Попри захоплення Вугледара й інших населених пунктів, країна-агресорка Росія не може досягти стратегічної мети, бо зазнає колосальних втрат у боях. Про це заявив екскомандувач армією США в Європі Бен Ходжес в ефірі "Еспресо".

"Втрата Вугледара та інших міст у зоні бойових дій — це дуже болісно з психологічного погляду. Нікому не хочеться втрачати міста, за які тривала така напружена боротьба. Однак перед тим, як називати це "стратегічною поразкою", варто пам'ятати, що Росія не здатна повною мірою скористатися цими захопленнями. Незалежно від того, чи йдеться про Авдіївку, Бахмут чи Вугледар, за свої незначні успіхи росіяни платять десятками тисяч солдатів і технікою", - сказав він.

За його словами, російські ресурси обмежені, тому вони не мають змоги захопити великі території чи навіть, до прикладу, дійти до Дніпра.

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"Тому, я вважаю, що Генеральний штаб використовує правильну тактику з наявними ресурсами, щоб не дати Росії досягти значних проривів. Водночас я підтримую рішення про контрнаступ у напрямку Курська, оскільки ця операція створює серйозну проблему для росіян. Як наслідок, на Путіна чиниться конкретний тиск і він змушений шукати рішення. Крім того, Україна таким чином здобуває собі кращу переговорну позицію, коли для переговорів настане відповідний час", - пояснив Ходжес.

Крім того, генерал переконаний, що перемога України у війні проти РФ відповідає стратегічним інтересам США та Європи.

"Безумовно, попереду на Україну чекають великі виклики, але варто пам'ятати, що війна з Росією триває уже понад 10 років і, попри всі переваги, які має Росія, Україна все ще контролює понад 80% своєї території, а її Збройні сили продовжують нарощувати чисельність та потужність. Тому я залишаюся оптимістом, особливо якщо Сполучені Штати з новою адміністрацією та Німеччина зрозуміють, що перемога України відповідає нашим стратегічним інтересам", - підкреслив він.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади зірвали штурм підрозділів армії країни-окупанта РФ на Покровському напрямку.

Екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий вважає, що найближчим часом на фронті найбільш запеклою для ЗСУ буде битва за Торецьк.

Крім того, Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку. Минулої доби відбулося 1 бойове зіткнення в районі Вовчанська.

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