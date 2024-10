Окупанти прорвались поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара - ISW

Ключові тези від ISW:

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупаційні війська РФ 27 і 28 жовтня продовжували обмежені наступальні операції на півночі Харківської області поблизу Вовчанська, але не просунулися.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російські окупанти на півночі Харківської області мають 3 основні завдання - захопити північну частину Вовчанська і просунутися до Тихого, відновити контроль над Глибоким та наступати на Липці. Також вони намагаються "стиснути" ЗСУ на півночі регіону, щоб відволікти їх від зусиль у Курській області та на Куп'янському напрямку, йдеться у звіті ISW.

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 і 28 жовтня, показують, що війська РФ просунулися в межах Колісниківки та на південний захід від Кругляківки.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в районі Піщаного та Степової Новоселівки, у населеному пункті Загризове, на північний захід від Стельмахівки, в напрямку Тернів та і межах Торського.

Російські окупанти продовжували наступ в районі Кіндрашівки, біля Синівки, Петропавлівки, Першотравневого, Колісниківки, Кругляківки, Загризове, Лозової та Вишневого, поблизу Греківки, Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Зарічного, Тернів, Торського, біля Серебрянки та Григорівки.

Ані російські, ані українські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Сіверському напрямку 28 жовтня.

28 жовтня російські окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Війська РФ наступали під Часовим Яром, біля Оріхово-Василівки, Ступочок і Предтечиного 27 і 28 жовтня.

28 жовтня російські загарбники наступали у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкори" 28 жовтня заявив, що путінські війська просунулися в центрі Торецька, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ атакували під Торецьком, поблизу Нью-Йорка, та біля Щербинівки 27 і 28 жовтня. Водночас 28 жовтня російський блогер заявив, що ЗСУ здійснили контратаку на північ від вулиці Свердлова в Торецьку.

Війска РФ нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 і 28 жовтня, показують, що окупанти просунулися на північ від Селидового, у центрі Вишневого та поблизу Новодмитрівки.

В Міноборони РФ 28 жовтня заявили про захоплення н.п. Цукурине, але в ISW не знайшли підтвердження.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.