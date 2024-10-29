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Окупанти прорвались поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара - ISW

Юлія Закрепа
29 жовтня 2024, 08:50оновлено 29 жовтня, 09:37
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Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на південний схід від Куп’янська.
Окупанти прорвались поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара - ISW
Ситуація на фронті загострюється / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 199 навчальний центр ДШВ ЗСУ

Ключові тези від ISW:

  • Армія РФ прорвалась вперед на декількох напрямках
  • Окупанти наступають у районі Часового Яру
  • Росіяни можуть розгорнути 600 військовослужбовців для штурму на Селидово

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупаційні війська РФ 27 і 28 жовтня продовжували обмежені наступальні операції на півночі Харківської області поблизу Вовчанська, але не просунулися.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російські окупанти на півночі Харківської області мають 3 основні завдання - захопити північну частину Вовчанська і просунутися до Тихого, відновити контроль над Глибоким та наступати на Липці. Також вони намагаються "стиснути" ЗСУ на півночі регіону, щоб відволікти їх від зусиль у Курській області та на Куп'янському напрямку, йдеться у звіті ISW.

відео дня
Окупанти прорвались поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара - ISW
Яка ситуація у Харківській області / карта: ISW

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 і 28 жовтня, показують, що війська РФ просунулися в межах Колісниківки та на південний захід від Кругляківки.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в районі Піщаного та Степової Новоселівки, у населеному пункті Загризове, на північний захід від Стельмахівки, в напрямку Тернів та і межах Торського.

Російські окупанти продовжували наступ в районі Кіндрашівки, біля Синівки, Петропавлівки, Першотравневого, Колісниківки, Кругляківки, Загризове, Лозової та Вишневого, поблизу Греківки, Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Зарічного, Тернів, Торського, біля Серебрянки та Григорівки.

Ані російські, ані українські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Сіверському напрямку 28 жовтня.

28 жовтня російські окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Війська РФ наступали під Часовим Яром, біля Оріхово-Василівки, Ступочок і Предтечиного 27 і 28 жовтня.

Окупанти прорвались поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара - ISW
Яка ситуація у Донецькій області / карта: ISW

28 жовтня російські загарбники наступали у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкори" 28 жовтня заявив, що путінські війська просунулися в центрі Торецька, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ атакували під Торецьком, поблизу Нью-Йорка, та біля Щербинівки 27 і 28 жовтня. Водночас 28 жовтня російський блогер заявив, що ЗСУ здійснили контратаку на північ від вулиці Свердлова в Торецьку.

Війска РФ нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 і 28 жовтня, показують, що окупанти просунулися на північ від Селидового, у центрі Вишневого та поблизу Новодмитрівки.

В Міноборони РФ 28 жовтня заявили про захоплення н.п. Цукурине, але в ISW не знайшли підтвердження.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Командир роти ЗСУ, яка діяла поблизу Селидового, 27 жовтня заявив, що окупанти можуть "дозволити собі" розгортати 600 військовослужбовців на тиждень для штурму піхоти в Селидовому, і що РФ, схоже, має достатньо резервних сил, щоб постійно вести штурми в цьому районі.

Речник української бригади, яка діє під Селидовим, заявив, що війська РФ перекинули особовий склад з північного району Покровського напрямку в район Селидового для підтримки штурму піхоти.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові зупинили просування окупантів. Збройним Силам України вдалось стабілізували ситуацію у Торецьку, просування окупантів в місті зупинено. Однак, ворог залишається у східних районах міста і не просувається далі.

У ЗМІ повідомили, де можливе залучення військ КНДР у боях проти ЗСУ. Північна Корея готується розгорнути 10 тисяч військових для залучення до боїв на фронті зі сторони Росії. Експерти вважають, що це замале угруповання для впливу на загальний стан справ в армії РФ.

У Defense Express заявили про інший рубіж оборони ЗСУ, адже РФ може захопити Курахове. Донецький напрямок залишається найскладнішим, хоча є й інші напрямки, які дійсно викликають тривогу. Якщо говорити про Селидове, то за оптимістичними оцінками наші військові там утримують західні частини цього населеного пункту.

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