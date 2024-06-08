Армія РФ наступатиме більшу частину року, але може зіткнутися з проблемою – NYT

Українські військові уже мають достатньо артилерійських боєприпасів для знищення ворожої техніки, тому в окупантів може з’явитися серйозна проблема.

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Армія РФ наступатиме більшу частину року, але може зіткнутися з проблемою/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Полтавська ОВА

Країна-агресорка Росія зберігає перевагу у живій силі та вогневій потужності. Російська окупаційна армія, ймовірно, продовжить здійснювати наступи на фронті. Загалом наступи окупантів можуть тривати більшу частину цього року.

Але російські загарбники можуть зіткнутися з серйозною проблемою – нестачею танків і бронетехніки. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на слова старшого наукового співробітника Євроазійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі.

За словами лейтенанта Дениса Ярославського, який воює на Харківському напрямку, РФ може зіткнутися з нестачею техніки завдяки тому, що українські військові уже мають достатньо артилерійських боєприпасів для знищення ворожої техніки.

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"Наша артилерія вражає скупчення російських військ...Раніше наші артилерійські батареї були дуже обережні з кількістю снарядів, які вони могли використовувати", – сказав він.

У матеріалі NYT зазначається, що американський пакет військової допомоги, надання якого ухвалили у квітні цього року, уже полегшив захисникам України захист позицій. Проте наступ російських окупантів американська зброя поки що не зупинила.

Також зазначається, що українські та західні військові аналітики сходяться на тому, що стратегія Росії щодо відкриття нового фронту на північ від Харкова мала на меті розтягнути обмежені сили українського війська і послабити оборону українських воїнів на сході та півдні України. Проте, на думку Роба Лі, російські загарбники не отримали вигоди зі свого наступу на Харківському напрямку.

Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Нагадаємо, у Криму та в Росії вночі прогриміли вибухи. Гучні вибухи вночі лунали у Балаклаві та Севастополі, зокрема у морі біля Стрілецької бухти. Неспокійно було і на території РФ – у Краснодарському краї.

Також раніше повідомлялося, що РФ вночі атакувала Україну дронами і ракетою Х-59 – збити вдалося не все. Окупанти атакували Україну з Курської області РФ та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Частину ворожих цілей не вдалося збити.

В ISW розповіли, чого чекати від диктатора і яку "теорію перемоги" вигадав Путін. Путін, імовірно, вважає, що росіяни зможуть використати свої переваги в живій силі та техніці для придушення українських сил, кажуть аналітики ISW.

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