У Криму та в Росії вночі прогриміли вибухи: що відомо

У Криму пролунали гучні вибухи у ніч на суботу, 8 червня. Про це розповіли місцеві жителі, повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
Спершу гучий об’ємний вибух було чути у Балаклаві. За повідомленнями місцевих жителів, він пролунав близько 01:39 в районі Балаклавської ТЕС. При цьому зазначається, що перед цим було чути черги з великокаліберної зброї. За словами очевидців, від вибуху тремтіли вікна та спрацювали сигналізації автомобілів.
Після цього вибух було чутно у всіх районах Севастополя. У мережі зазначається, що він був збоку моря. Вибух у морі пролунав поблизу Стрілецької бухти. При цьому перед вибухом також лунала стрілянина.
Крім цього, повідомлялося про звуки дронів біля селища Новоселівське Роздольненського району.
Після вибухів російські окупанти почали виправдовуватися і заявили, нібито вибухи в районі Стрілецької бухти були через те, що начебто "флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер". Про це сказав у соцмережах окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.
Вибухи у Краснодарському краї Росії у ніч на 8 червня
Неспокійною ця ніч була для російських окупантів і в Краснодарському країни країни-агресорки Росії. Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на джерела, вибухи було чутно в окупованій Керчі, але лунали вони не в Керчі, а з іншого боку Керченської протоки – у Темрюкському районі Краснодарського краю.
За словами очевидців, вибухи та обстріли лунали один за одним.
Вибухи в РФ та окупованому Криму – останні новини
Нагадаємо, у ніч на 6 червня дрони двічі атакували НПЗ у Ростовській області – спалахнула масштабна пожежа. Новошахтинський НПЗ є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії.
Також в ніч бійці ГУР знищили в Криму вороже судно. Уранці 6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів. Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України. Після цього стало відомо, що у Криму бійці ГУР знищили російський буксир. У результаті операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.
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