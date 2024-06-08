РФ вночі атакувала Україну дронами і ракетою Х-59: збити вдалося не все

Окупанти атакували Україну з Курської області РФ та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Частину ворожих цілей не вдалося збити.

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РФ вночі атакувала Україну дронами і ракетою Х-59/ колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 8 червня, атакувала Україну дронами і ракетою. Загарбники випустили по нашій державі 13 ударних безпілотників та керовану авіаційну ракету Х-59.

Проте збити вдалося не усі ворожі цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 8 червня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області – рф., здійснив пуски 13-ти ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів Курськ – рф., мис Чауда – Крим", – йдеться у повідомленні. відео дня

Олещук зазначив, що протиповітряна оборона нашої країни знищила ракету і 9 "Шахедів".

"В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "Шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей", – зазначив командувач Повітряних сил.

Атака дронами і ракетою по Україні 8 червня/ Telegram Олещук

Що відомо про ракету Х-59? Х-59 – радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії. Призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час вдень у простих метеоумовах, а також різновиди для вседобового та протикорабельного застосування, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Вранці 5 червня повідомлялося, що РФ вдарила по Україні десятками дронів – є "приліт" у промисловий об'єкт. Російські загарбники запускали дрони з районів міста Курськ у РФ і з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Також 5 червня повідомлялося, що РФ вдарила ракетою по Одещині – зруйновано готель в курортному селищі. Російські окупанти атакували ракетою готель у Білгород-Дністровському районі області.

У ніч на 6 червня РФ вдарила по "Епіцентру" і будинках на Херсонщині – спалахнули масштабні пожежі. Окупанти під час атак поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини.

Нагадаємо, також відбувся нічний обстріл ракетами та дронами у ніч на 7 червня. На Київщині спалахнула пожежа на підприємстві. Упродовж усієї ночі ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами. Тривога тривала чотири години, у регіоні працювали сили ППО.

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