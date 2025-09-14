Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під Києвом

Через вибухи рух потягів був обмежений, довелося змінювати маршрути.

Відновлення залізничної дороги на Київщині / Колаж: Главред, фото: Юлія Свириденко

Що відомо:

На Київщині прогриміли вибухи у вагонах

Внаслідок вибухів була зруйнована залізнична дорога

Співробітники ДСНС та Укрзалізниці відновили залізничне сполучення

На Київщині в ніч на 14 вересня вибухнули вагони, внаслідок чого була пошкоджена залізнична дорога на перегоні Боярка - Васильків. Постраждалих немає, але довелося змінювати маршрути потягів. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко показала, як виглядає зруйнована ділянка залізниці.

Співробітники ДСНС та Укрзалізниці розпочали роботу з ліквідації наслідків та відновлення руху транспорту.

"Уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Паралельно триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених", - написала Свириденко.

Після початку детонації довелося затримувати потяги. Нині час затримки становить близько однієї години.

"Наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. Затримки від 1,5 до 3 год, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці. Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути", - написала вона.

Ділянку залізної дороги відновили

Міністерство розвитку прозвітувало про відновлення залізничного сполучення на дільниці Васильків 1 - Боярка. Відновити його вдалося у найкоротші терміни.

"Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни. Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що вже від завтра без обмежень будуть курсувати приміські поїзди між Києвом та Васильковом.

Затримки поїздів - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 7 вересня Укрзалізниця повідомляла про пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області через масований російський удар. Тоді маршрут змінювала низка поїздів.

6 вересня РФ вдарили по залізниці на Донеччині, внаслідок чого низка поїздів рухалася із затримкою.

28 серпня країна-агресор Росія здійснила цілеспрямовану атаку на цивільну залізничну інфраструктуру України. Окупанти завдали прицільного удару по потягу Інтерсіті, який мав вирушати за маршрутом Київ-Харків.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

