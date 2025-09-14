Рус
Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під Києвом

Ангеліна Підвисоцька
14 вересня 2025, 19:24
Через вибухи рух потягів був обмежений, довелося змінювати маршрути.
железная дорога на Киевщине
Відновлення залізничної дороги на Київщині / Колаж: Главред, фото: Юлія Свириденко

Що відомо:

  • На Київщині прогриміли вибухи у вагонах
  • Внаслідок вибухів була зруйнована залізнична дорога
  • Співробітники ДСНС та Укрзалізниці відновили залізничне сполучення

На Київщині в ніч на 14 вересня вибухнули вагони, внаслідок чого була пошкоджена залізнична дорога на перегоні Боярка - Васильків. Постраждалих немає, але довелося змінювати маршрути потягів. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко показала, як виглядає зруйнована ділянка залізниці.

Співробітники ДСНС та Укрзалізниці розпочали роботу з ліквідації наслідків та відновлення руху транспорту.

"Уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Паралельно триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених", - написала Свириденко.

Після початку детонації довелося затримувати потяги. Нині час затримки становить близько однієї години.

"Наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. Затримки від 1,5 до 3 год, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці. Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути", - написала вона.

  • Процес відновлення залізниці на Київщині
    Процес відновлення залізниці на Київщині фото: Юлія Свириденко
  • Процес відновлення залізниці на Київщині
    Процес відновлення залізниці на Київщині фото: Юлія Свириденко
  • Процес відновлення залізниці на Київщині
    Процес відновлення залізниці на Київщині фото: Юлія Свириденко
  • Процес відновлення залізниці на Київщині
    Процес відновлення залізниці на Київщині фото: Юлія Свириденко

Ділянку залізної дороги відновили

Міністерство розвитку прозвітувало про відновлення залізничного сполучення на дільниці Васильків 1 - Боярка. Відновити його вдалося у найкоротші терміни.

"Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни. Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває", - йдеться у повідомленні.

  • Залізниця на Київщині після відновлення
    Залізниця на Київщині після відновлення фото: Мінрозвитку
  • Залізниця на Київщині після відновлення
    Залізниця на Київщині після відновлення фото: Мінрозвитку
  • Залізниця на Київщині після відновлення
    Залізниця на Київщині після відновлення фото: Мінрозвитку
  • Залізниця на Київщині після відновлення
    Залізниця на Київщині після відновлення фото: Мінрозвитку
  • Залізниця на Київщині після відновлення
    Залізниця на Київщині після відновлення фото: Мінрозвитку

Очікується, що вже від завтра без обмежень будуть курсувати приміські поїзди між Києвом та Васильковом.

Затримки поїздів - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 7 вересня Укрзалізниця повідомляла про пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області через масований російський удар. Тоді маршрут змінювала низка поїздів.

6 вересня РФ вдарили по залізниці на Донеччині, внаслідок чого низка поїздів рухалася із затримкою.

28 серпня країна-агресор Росія здійснила цілеспрямовану атаку на цивільну залізничну інфраструктуру України. Окупанти завдали прицільного удару по потягу Інтерсіті, який мав вирушати за маршрутом Київ-Харків.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Юлія Свириденко
НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

19:43Війна
Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

19:39Синоптик
Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під Києвом

Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під Києвом

19:24Україна
Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

19:43

НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

19:39

Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

19:27

Сотні тисяч жителів Китай переїдуть до Сибіру: режим Путіна здає два регіони РФ

19:24

Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під КиєвомФото

19:15

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанніВідео

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
18:46

"Золоті дні": коли за місячним календарем найкраще садити озимий часник восениВідео

18:24

У Польщі зростає неприязнь до України - Туск

18:23

Кадри Іскандерів у Калінінграді: у Держприкордонслужбі зробили заяву

17:55

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

17:22

Чому не всі мавпи еволюціонували в людей - науковці привідкрили розгадку

16:40

Трамп зробив зізнання про Путіна: ЗМІ дізналися деталі

16:01

Пенсії під загрозою: головні помилки, які можуть залишити без виплат

15:59

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

15:56

В Росії "злили" таємні карти Герасимова щодо війни проти України - що задумала РФ

15:26

ЗСУ відкинули РФ на Сумщині, ворог просунувся на двох напрямках - DeepState

15:14

Трамп відмовляється від санкцій проти Росії: у NYT назвали головну причину

15:04

Красиві, але небезпечні: дерева, які швидко перетворюють подвір'я на кошмарВідео

14:36

Евакуатор не потрібен: що робити водіям, коли заблокувалося кермо автоВідео

14:35

Де три відмінності між хлопцями, які катаються на сноуборді: лише уважні вгадають

14:29

"Пішов так рано": Дзідзьо показав єдине прижиттєве фото з батьком

14:16

Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в РосіїВідео

13:56

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

13:54

Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війниВідео

13:53

Одна ложка - і унітаз сяє: 100%-вий натуральний засіб проти стійких плямВідео

13:38

Як сказати коту "ні" так, щоб він його зрозумів - розкрито головний секретВідео

13:25

Китайський гороскоп на завтра 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

12:57

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

12:54

"Нагадувала гру в дворовий футбол": Суханов поділився одкровенням про новий роман

12:50

Особистий ворог Лукашенка: стало відомо, хто кинув виклик білоруському диктаторуВідео

12:43

Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

12:29

РФ накопичує сили біля Куп’янська: військові зізнались, яка ситуація в місті

12:15

Не багатополярність, а двополярність: нова стратегія КитаюПогляд

12:12

Популярний український репер уперше одружився - деталі

11:59

В ООН заговорили про відправку своїх миротворців до України - що передбачається

11:55

Фермер-українець у США виростив гігантський соняшник і потрапив до Книги рекордівВідео

11:32

Сильні дощі, грози та град: в деяких областях України температура впаде до +5

11:28

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

10:54

"Прильоти" у трьох районах: РФ вдарила по Україні Іскандером і десятками БпЛА

10:41

Знають одиниці: що означає слово Галичина та чому так назвали цілий регіонВідео

10:39

Чому колись дівчата давали хлопцям саме гарбуз: істинне значення знають одиниціВідео

10:29

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

10:09

Голлівуд плаче і заздрить - Америка шокована вбивством прихильника ТрампаПогляд

09:58

Вибухи на другому за потужністю НПЗ Росії: у ЗСУ розкрили деталі удару

09:47

Постачання окупантів підірвано: партизани влаштували феєричну диверсію в РФВідео

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 вересня (оновлюється)

09:05

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Овнам - спокуса, Ракам - випробування

08:54

Потужний удар ВМС України: у Севастополі підірвано комунікаційний вузол ЧФ Росії

08:46

Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗВідео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:37

Не через атаку РФ: на Київщині пролунали вибухи, є пошкодження - деталі

