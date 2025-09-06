РФ вдарила по залізниці біля Слов'янська: які поїзди рухаються із затримкою

Ранок починається з обстрілу залізничної інфраструктури в Донецькій області.

РФ вдарила по залізниці біля Слов'янська / колаж: Главред, ілюстративне фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Фахівці оцінюють пошкодження та терміни відновлення

Із затримкою рухаються деякі приміські поїзди

Російські військові сьогодні вранці, 6 вересня, вдарили по залізниці на Донеччині, внаслідок чого низка поїздів рухається із затримкою. Про це повідомляє "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.

"Ранок починається з обстрілу залізничної інфраструктури в Донецькій області. Маємо знеструмлену ділянку перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення", - зазначили в УЗ. відео дня

Повідомляється, що для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках. Наразі фахівці оцінюють пошкодження та терміни відновлення.

Також стало відомо, що із затримкою рухаються такі приміські поїзди:

Поїзд №6809 Близнюки - Слов'янськ із резервним тепловозом курсуватиме до станції Бантишеве, звідти пасажирів доставлять до місць призначення автобусами.

№6812/6822 Краматорськ - Харків зупинився на ділянці Ясногірка - Слов'янськ. Наразі затримка понад 20 хвилин.

"Працюємо над відновленням руху, щоб довезти кожного. У разі змін - будемо інформувати", - ідеться в повідомленні.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що бойові дії на території Дніпропетровської області є частиною стратегії російських військ зі створення так званих санітарних зон уздовж українського кордону.

Аналітики DeepState говорили, що російські військові намагаються закріпитися на північних околицях Куп'янська. Вони використовують тактику просочування в місто і встановлюють прапори, щоб використовувати цю картинку в пропагандистських цілях.

Водночас офіцер ЗСУ Андрій Ткачук сказав, що ситуація поблизу Покровська залишається надзвичайно напруженою. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорвати оборону міста, зокрема через систему каналізації.

