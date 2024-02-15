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Армії дронів абсолютно недостатньо: військовий назвав єдиний спосіб покінчити з РФ

Яна Ставська
15 лютого 2024, 22:37
Зеленський навіть доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ.
Армії дронів абсолютно недостатньо: військовий назвав єдиний спосіб покінчити з РФ
Дрони змінюють ситуацію на полі бою / Колаж: Главред, фото: facebook.com / DronariumUkraine

Якщо порівнювати період початку повномасштабного вторгнення 2022 року і нинішню ситуацію, то якісь зрушення на користь поліпшення ситуації все-таки є. Однак ініціатив на кшталт Армії дронів все ж недостатньо для перемоги над Росією, впевнений військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що виробництво дронів досі тримається за рахунок приватної ініціативи волонтерів та ентузіастів.

"Крім того, держава дещо закуповує, є різні ініціативи на кшталт ініціативи Михайла Федорова з армією дронів, які закривають певні дірки, коли не справляється Міноборони. Але цього абсолютно недостатньо - це все одно що при великій пожежі замість того, щоб викликати професійних пожежників і гасити її з пожежною машиною, всі бігають з ковшами і відрами, намагаються загасити пожежу, а вона тільки розгорається. Так і тут - щось роблять, але цього абсолютно недостатньо для перемоги в цій війні", - сказав Касьянов.

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На його думку, почати слід із дозволу президента на створення єдиного державного органу, який формує і здійснює державну політику в галузі дронів.

"Тобто командує всіма - ставить завдання розробникам, дає гроші, допомагає будувати виробництва, створює нові компанії, замовляє нові дрони і, зокрема, бере участь у створенні бойових підрозділів, аналізує досвід та інше. І на чолі цього органу поставити професіоналів - людей, які насправді розробляють, виробляють і застосовують БПЛА", - висловився Касьянов.

Хто такий Юрій Касьянов

Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", керівник ініціативи "A.Drones". Радіоінженер, фахівець з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії та безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV".

Закінчив Київське Вище військово-авіаційне інженерне училище 1991-го, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся в Україну 2001 року.

На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.

Дрони на полі бою

Як зазначав президент Володимир Зеленський, дрони ЗСУ змінили безпекову ситуацію у Чорному морі та допомагають українським військам відбивати ворожі штурми. Саме через важливість застосування безпілотників на передовій глава держави доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ.

"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів", - наголосив президент.

Тоді як у матеріалі BILD йшлося про те, що ЗСУ змушені використовувати дрони через проблеми з особовим складом - його не вистачає для відбиття атак росіян.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що він згоден з оцінкою керівника української військової розвідки генерала Буданового про те, що офіційний Київ досяг "певного паритету" з Кремлем у виробництві дронів-камікадзе дальнього радіусу дії. Згодом він пообіцяв, що Україна у 2024-му виготовить тисячі дронів, здатних бити по Москві.

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війна в Україні БПЛА дрони Юрій Касьянов війна Росії та України
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