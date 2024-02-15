У Держдумі вибухнули анекдотами і розмріялися про "президентство Путіна" у США

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін виступив із яскравими перлами. Він заявив, що в США нібито хотіли б, щоб там президентом був російський директор Володимир Путін. Причому він вважає, що в Росії, де немає свободи слова і тотальна диктатура, Путін, мовляв, створив обстановку гласності та конкурентності.
Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, "приголомшливу" тираду Володін видав під час засідання російського парламенту.
"В Америці вони хотіли б, щоб у них президентом був Путін. Але у них немає! Він у нас! А в них Байден. Бачите, покарання їм", - сказав він.відео дня
Також В'ячеслав Володін закликав на "виборах" Путіна проголосувати саме за Путіна, тому що той "створив обстановку гласності, змагальності, конкуренції". І все це росіяни "повинні цінувати".
"Вибори" Путіна в Росії
Вибори президента Росії-2024 відбудуться в березні. "Перемогти" має Володимир Путін. Він сидить у Кремлі з 2000 року, з перервою на термін Дмитра Медведєва, який засідав там же з 2008 по 2012 рік.
Примітно, що обирати Путіна будуть три дні - 15,16 і 17 березня. Це перші вибори за новою схемою розтягування "голосування", яку Кремль став застосовувати останніми роками. Також паралельно діятиме й електронне голосування.
Політтехнолог Марат Гельман в інтерв'ю Главреду розповів, що Кремль злякався допускати до "виборів" навіть узгодженого Бориса Надєждіна. Висування антивоєнного кандидата могло б призвести до масових протестних акцій, тому в Путіна вирішили не ризикувати.
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