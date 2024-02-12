Авдіївці загрожує оточення в 'найближчі дні або тижні' - BILD

Водночас в України є проблеми з особовим складом - його не вистачає, тому атаки окупантів відбивають безпілотники.

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Силам ЗСУ в Авдіївці доводиться дуже важко / Колаж: Главред, фото: facebook.com / Віталій Барабаш, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російські окупанти можуть захопити Авдіївку "найближчими днями або тижнями", упевнений аналітик BILD Юліан Рьопке. А OSINT-спільнота DeepState інформує про просування загарбників південними та північними околицями міста.

Де просунулися росіяни - дані DeepState

Ворог просунувся на півночі та півдні Авдіївки. Експертами уточнено район Нововодяного та Кліщіївки.

відео дня

Фото: DeepState

До слова, за даними Інституту вивчення війни, російські військові змогли просунутися вздовж Залізничного провулка на півночі Авдіївки і на схід від Невельського.

Становище ЗСУ в Авдіївці стає критичним

Авдіївці загрожує оточення. Як зазначає Рьопке, російські війська успішно просуваються в Авдіївці за двома напрямками (позначені жовтим): на південному сході і в центрі міста.

Становище стає критичним для українських захисників, констатує він. Особливо небезпечна ситуація в центрі, де ЗС РФ залишилося близько 200 метрів до одного з останніх шляхів постачання угруповання ЗСУ.

Фото: BILD

"Є ще одна дорога на південь, але і там російські позиції знаходяться в сотнях метрів, на підступах до села Північне. Якщо ці шляхи переріжуть, місто буде оточене і впаде. Поки що це не так, але деякі виходять із того, що до цього залишилися дні або максимум тижні", - написав Рьопке.

За його підрахунками, ширина коридору між позиціями ЗС РФ, що залишається у ЗСУ, зменшилася до 4,85 км.

Авдіївка повторює долю Бахмута

Незважаючи на погіршення ситуації, командування ЗСУ не збирається залишати місто, тому воно повторює долю Бахмута, додав Рьопке. За його словами, ЗС РФ успішно наступають завдяки перевазі над ЗСУ в артилерії. Наразі вона становить приблизно 5:1.

Росія активно використовує артилерію калібру 152 і 122 мм, РСЗВ "Град" і міномети.

Крім того, російська перевага відчутна і в повітрі. З літаків скидають важкі фугасні авіаційні бомби ФАБ-500, ФАБ-1000 і ФАБ-1500. В України, зазначає Рьопке, немає засобів ППО для відбиття цих ударів. ЗСУ не вистачає і солдатів на землі, тому часто проти груп російської піхоти, що наступають, діють самі безпілотники.

Ситуація в Авдіївці - останні заяви від ЗСУ

Напередодні в Сухопутних військах відзвітували про важкі бої в Авдіївці, під час яких ворог намагається захопити ключові логістичні шляхи Збройних Сил України.

Протягом найближчих тижнів або навіть днів може постати питання про розгортання додаткових військових сил у місті або відступ із міста, підтвердив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

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