Температура до +10 і зі сонечком: у деякі області в пʼятницю прийде справжня весна

У кількох областях буде тепліше, ніж на традиційно "сонячному" півдні - Одещині. В цілому, пʼятниця буде трохи теплішою, ніж четвер, 15 лютого.

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Погода в Україні на 16 лютого / фото: pexels

Погода в Україні 16 лютого буде переважно похмурою, хоч у деяких областях пʼятниця пройде без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У пʼятницю, 16 лютого, синоптики попереджають про другий рівень сніголавинної небезпеки - на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

Погода 16 лютого

Згідно з даними Укргідрометцентру, у північних і центральних регіонах температура повітря 16 лютого сягне свого +7 максимуму, вночі стовпчик термометра впаде до +1.

відео дня

У північно-східній частині, вночі і на Київщині, Черкащині та Кіровоградщині невеликий сніг, місцями з дощем, на решті території без опадів.

Найхолодніше у пʼятницю буде на сході України, найтепліше - на заході (там очікується до +7, +8 градусів тепла), без опадів.

Вночі та вранці у західних і північних областях туман.

Вітер південно-східний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східних та Сумській областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на заході країни та півдні Одещини 6-11° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла.

Стовпчик підніметься до +9, +10

Як інформує meteoprog, пʼятниця найтеплішою буде на Заході країни. Там протягом дня температура триматиметься позначки +9. Найтепліше буде у Львівській, Одеській, Херсонській областях, на Закарпатті і в Криму.

Водночас центр, північ і схід завтра чекає похмура погода, а проте без опадів, крім Черкаської та Сумської областей.

Погода 16 лютого у Києві

Весь день у Києві буде хмарним та без опадів. Згідно з інформацією на sinoptik.ua. Вранці і вдень температура повітря триматиметься позначки +5, на вечір і вночі впаде до +2. Вітер цього дня буде південно-східний (5-10 м/с).

Погода в Україні - останні новини

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що у низці областей України невдовзі будуть штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Також у деяких регіонах випаде сніг та мокрий сніг.

Главред також писав, що в Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря. Цей геомагнітний шторм затягується.

За словами кліматологині Віри Балабух, війна в Україні серйозно впливає на клімат. Насамперед зміни торкнуться південних і східних регіонів країни.

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