Польські фермери закидали яйцями представництво Єврокомісії у Вроцлаві

Поляки також знищили банер "Солідарні з Україною"

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У Вроцлаві пройшли протести, зокрема, проти українського зерна / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Тисячі польських фермерів зібралися у четвер, 15 лютого, у центрі Вроцлава висловити невдоволення "Зеленою угодою", імпортом с/г з України і недостатньою підтримкою тваринництва. Втім, демонстрація "вийшла з-під контролю" й організатори були вимушені її припинити.

Як повідомляє RMF24, заворушення виникли на самому початку зборів. Деякі мітингувальники запалили фаєри, журналісти чули звуки петард, інші фермери розʼїжджали містом на сільськогосподарській техніці, викликавши цим труднощі з дорожнім трафіком.

Протестувальники, з-поміж іншого, закидали будівлю Єврокомісії у Вроцлаві яйцями.

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Під час заворушень польські фермери також знищили банер "Солідарні з Україною", який спершу облили червоною фарбою і теж закидали яйцями.

Організатори у коментарі ЗМІ зізналися, що акція "вийшла з-під контролю", і після наполегливих закликів поліції скасували демонстрацію.

Заворушення у Вроцлаві 15 лютого - дивіться відео:

Блокування поляками кордону з Україною

Напередодні польська профспілка фермерів "Солідарність" оголосила про проведення загального страйку по всій країні 9 лютого. Демонстранти погрожували заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також висловилися щодо перекриття доріг та автомагістралей у деяких воєводствах.

Наразі поляки блокують 5 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Від учора, 12 лютого, також розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у п/п "Зосин - Устилуг".

У неділю, 11 лютого, протестувальники напали на українські вантажівки і висипали звідти зерно. У Мінагрополітики акцію засудили й очікують на швидке покарання винних. Тоді як Варшава вже зайнята пошуками провокаторів.

Це сталося після того, як уряд Польщі підписав угоду з профсоюзом фермерів для припинення блокади ПП "Медика-Шегині" з Україною.

Блокування поляками кордону триває з 6 листопада.

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