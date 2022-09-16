УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Арестович розповів, що може прискорити звільнення Донбасу

16 вересня 2022, 23:03

Арестович зазначив, що якщо ЗСУ зможуть деокупувати Лиман і зберегти достатній наступальний потенціал, тоді обрушиться вся оборона росіян

Арестович війська РФ
Арестович/ Reuters, УНІАН

Якщо українські військові зможуть звільнити Лиман Донецької області від загарбників, це допоможе прискорити деокупацію всієї території Донбасу.

Як заявив радника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live, українські військові поки не можуть звільнити Лиман і забезпечити собі Правобережний плацдарм за річкою Оскол.

"Там дуже складний Лісовий вузол у бік борової: ліси, залізниці, купа бетону. Обороняються там всього три БТГ, але вони від першого шоку оговталися вже. Стоять досить професійно, мотивовано, і ми їх не можемо пройти", - сказав він.

Арестович зазначив, що якщо ЗСУ зможуть деокупувати Лиман і зберегти достатній наступальний потенціал, щоб рушити на лінію під Сватове, влаштувати "великий бій" і вийти на Кремінну, тоді обрушиться вся оборона росіян в Луганській області.

Тоді, за його слова, українські військові зможуть вийти на північні кордони так званої "ЛНР".

"А якщо ми беремо "ЛНР", то ми з тилу заходимо в Донецьк, "народні республіки" відрізаємо від Російської Федерації і все, Донбас звільнений. Вони бояться цього як вогню", - сказав радник ОП.

При цьому якщо ЗСУ "застрягнуть" в Лимані і росіянам вдається або вибити захисників з цих плацдармів, або не дати пройти далі, фронт на якийсь період стає стаціонарним, поки одна зі сторін не накопичить сил для того, щоб його знову зрушити.

За словами Арестовича, існує ще один варіант розвитку подій.

"Наші тиснуть від Сіверська, за повідомленнями російської сторони, якщо ми продавимо там, то виникає ще одна можливість. Ми їх умовно підрізаємо з півдня, беремо Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ і тоді ми заходимо знизу в тил за їх лінію Сватове - Кремінна, тоді ми б'ємо наверх і направо в бік щастя, і знову валиться їх оборона, тому що ми за спиною. Це ще одна опція, вона їх теж вкрай турбує", - додав він.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Читайте також:

війна в Україні Лиман Олексій Арестович війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:48

Капітан США пояснив, чому на Заході бояться перемоги України у війні

23:21

На Харківщині російські солдати катували іноземних студентів - ЗеленськийВідео

23:03

Арестович розповів, що може прискорити звільнення ДонбасуВідео

22:39

Окупанти знущалися над мешканцями Куп'янська, людям доводилося спати стоячи

22:28

Потрібно запастися до зими: в Україні підняли ціни на крупиВідео

Реклама
22:00

Зеленський назвав умову скорочення західних поставок зброї УкраїніВідео

21:45

Три дні кричали з-під завалів: в Ізюмі в масовому похованні виявили тіла цілої родиниВідео

21:27

У Пентагоні розповіли, коли передадуть Україні перші системи NASAMSВідео

21:17

Максима Галкіна не пустять до Росії: чоловіка Алли Пугачової визнали іноземним агентомВідео

21:02

Скандал на Львівщині: податківці хочуть зарахувати 106 млн грн ПДВ сумнівним компаніям

20:58

Україну накриє сніговий циклон: синоптики назвали дату армагеддонуВідео

20:20

"Усе по плану": Путін пофантазував, нібито "воює лише частиною своєї армії"Відео

20:16

Путін заговорив про зустріч із Зеленським і почав погрожувати ракетним ударомВідео

20:10

Прикмети на 18 вересня: які 2 речі не можна робити, щоб проблеми в життя не впуститиВідео

19:43

Гороскоп на завтра, 17 вересня 2022: Ракам - знахідка, Терезам - неприємності, Водоліям - знаки доліВідео

19:39

Загроза ракетної атаки: Росія розмістила навколо України 800 одиниць авіаціїВідео

19:39

ЗСУ повністю звільнили Куп'янськ на ХарківщиніВідео

19:22

На Путіна чекає принизливе випробуванняПогляд

19:16

Кабмін спростив отримання пенсій для деяких українців: що змінилосяВідео

18:55

У будинку Віктора Павліка та Катерини Репяхової сталася пожежа - вогонь гасили зсередини

Реклама
18:51

Зеленський розповів моторошні деталі про масове поховання в ІзюміВідео

18:50

День рятівника 2022 в Україні: круті привітання та листівки до свята

18:24

Військові підрахували, скільки авіації розмістила РФ навколо УкраїниВідео

18:14

Ґвалтували жінок і били людей: жителі Ізюма розповіли про звірства бойовиків "ЛДНР"Відео

18:12

Екссолістка ВІА Гри Міша Романова розповіла про смерть батька в окупації

17:39

Путін почав скиглити на міжнародному рівні, що Зеленський не хоче з ним говоритиВідео

17:29

Катували гарячою праскою та повісили: спливли звірячі злочини окупантів на ХерсонщиніВідео

17:24

Денис Казанський. Репортаж зі звільненого ІзюмаВідеоблоги

17:22

Відомий екстрасенс розповів, скільки років Чарльз III буде на престоліВідео

16:53

ЗСУ ліквідували майора спецназу ГРУ Росії Соколова: він вчив дітей воюватиВідео

16:41

Шольц "образив" Путіна і назвав Росію найбільшою загрозою НАТОВідео

16:04

Мокра, без білизни і навпочіпки: "російська" донька Ольги Сумської порушила мовчання

15:53

"Чекаємо гарних новин від ЗСУ": Федоров повідомив про потужний вибух у МелітополіВідео

15:28

Навіщо додавати оцет у пральну машину: допоможе назавжди забути про набридливу проблему

15:27

"Обіймаю з вірою і молитвами!": Алла Мазур ідтримала тих, хто дізнався про онкодіагнозВідео

15:14

Анна Кошмал у білосніжній міні-сукні похвалилася бездоганними формами

14:36

ЗСУ вибивають війська РФ з півдня України, на Херсонщині йдуть важкі боїВідео

14:28

Готували проросійський "референдум": у Бердянську ліквідували заступника гауляйтера з дружиноюВідео

14:23

На Херсонщині десятки окупантів жебракують, бо відмовилися воювати – розвідкаВідео

14:09

"Він запитав, як стріляти": Пікалов розповів про складну розмову з 16-річним сином на початку війниВідео

Реклама
13:56

Закрити небо над Україною: в ОП оцінили ймовірність допомоги авіації НАТО і західного ППОВідео

13:50

Непостійні і вітряні: 7 жіночих імен, власниці яких схильні до зрад

13:28

РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу, є влучанняВідео

13:20

Армія України звільнила практично всю Харківську область – ЗеленськийВідео

13:10

У Луганську потужна "бавовна": в результаті вибуху знищений "генпрокурор" "ЛНР"Відео

12:58

Нас чекає доля Ізраїлю, після повернення територій доведеться звикнути до постійних терактів – ЧорновілВідео

12:56

Сміливі, красиві люди: співачка LP підтримала Україну у ВаршавіВідео

12:55

Прикордонна служба Киргизстану заявляє, що Таджикистан атакував об'єкти на території республіки

12:34

У Європі страйкують проти концертів Лорак

12:32

У Кремлі мають намір усунути Путіна від влади і вже склали план - ПіонтковськийВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти