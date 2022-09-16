Арестович розповів, що може прискорити звільнення Донбасу

Арестович/ Reuters, УНІАН

Якщо українські військові зможуть звільнити Лиман Донецької області від загарбників, це допоможе прискорити деокупацію всієї території Донбасу.

Як заявив радника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live, українські військові поки не можуть звільнити Лиман і забезпечити собі Правобережний плацдарм за річкою Оскол.

"Там дуже складний Лісовий вузол у бік борової: ліси, залізниці, купа бетону. Обороняються там всього три БТГ, але вони від першого шоку оговталися вже. Стоять досить професійно, мотивовано, і ми їх не можемо пройти", - сказав він.

Арестович зазначив, що якщо ЗСУ зможуть деокупувати Лиман і зберегти достатній наступальний потенціал, щоб рушити на лінію під Сватове, влаштувати "великий бій" і вийти на Кремінну, тоді обрушиться вся оборона росіян в Луганській області.

Тоді, за його слова, українські військові зможуть вийти на північні кордони так званої "ЛНР".

"А якщо ми беремо "ЛНР", то ми з тилу заходимо в Донецьк, "народні республіки" відрізаємо від Російської Федерації і все, Донбас звільнений. Вони бояться цього як вогню", - сказав радник ОП.

При цьому якщо ЗСУ "застрягнуть" в Лимані і росіянам вдається або вибити захисників з цих плацдармів, або не дати пройти далі, фронт на якийсь період стає стаціонарним, поки одна зі сторін не накопичить сил для того, щоб його знову зрушити.

За словами Арестовича, існує ще один варіант розвитку подій.

"Наші тиснуть від Сіверська, за повідомленнями російської сторони, якщо ми продавимо там, то виникає ще одна можливість. Ми їх умовно підрізаємо з півдня, беремо Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ і тоді ми заходимо знизу в тил за їх лінію Сватове - Кремінна, тоді ми б'ємо наверх і направо в бік щастя, і знову валиться їх оборона, тому що ми за спиною. Це ще одна опція, вона їх теж вкрай турбує", - додав він.

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Читайте також: