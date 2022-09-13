"З росіянами сталася якась біда біля Лиману": Арестович озвучив нові деталі про бої з окупантами

Арестович озвучив нові деталі про бої з окупантами / Фото УНІАН

В української армії є всі шанси знищити корпус окупантів в районі Лиману (Донецька область). І тоді ЗСУ відкриється прямий шлях на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, що на Луганщині. Про це в розмові з російським опозиціонером і юристом Марком Фейгіним заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Як повідомляють росіяни, у них сталася якась біда в районі Лиману. Вони страждають і пишуть про це страшні речі. Мовляв, Лиман ледь тримається. Якщо прочитати сепаратистські і російські сайти, то там у них непомітно підкралася біда. "Герої", що б'ються під Осколом, потрапляють в дуже неприємну ситуацію, яка невідомо, чим для них закінчиться. Подивимося, а що стосується лиману, то там цікава ситуація. Злі язики кажуть, що ЗСУ форсували Сіверський Донець. Ми можемо обговорювати те, що говорять окупанти. А якщо це правда, то Лиман потрапляє в дуже погану ситуацію. А якщо Лиман впаде, то дорога на Лисичанськ і Сєвєродонецьк розкривається", — підсумував Арестович.

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Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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