Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони назвали нові дані про звільнені території

ВСУ / Telegram-канал Залужного, УНІАН

У Міністерстві оборони України оновили інформацію про звільнення територій України.

Станом на 12 вересня ЗСУ вдалося звільнити від російських окупантів майже 6 тис. квадратних кілометрів української території.

"Майже 6 тис.кв. км", - повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

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Контрнаступ військових ЗСУ на Херсонському напрямку

Як розповів в інтерв'ю Financial Times міністр оборони Олексій Резніков, наступ ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

Але, захисники завдали значних втрат окупантам в Херсонській області.

Крім того, Генштаб зазначав, що 1200 чеченських солдатів були спрямовані на посилення російських позицій.

Резніков сказав, що чеченців використовують, щоб не дати фронтовим військам покинути свої позиції.

Наступ ЗСУ на Харківщині

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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