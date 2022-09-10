Бої тривають: стали відомі подробиці звільнення Лиману

Окупанти намагаються впиратися натиску ЗСУ, розповів Олександр Журавльов.
Стали відомі подробиці звільнення бійцями Збройних сил України захопленого російськими окупантами міста Лиман Донецької області.
В околицях Лиман тривають бойові дії. Про це мер міста Олександр Журавльов розповів у коментарі Суспільному.
"Російські військові ще впираються. Прапора поки нашого немає. Треба трохи почекати", підкреслив він.
Як відомо, Лиман був окупований російськими військами в кінці травня.
Наступ ЗСУ
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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