ЗСУ переламали хід війни, але бої можуть затягнутися до 2023 року - ISW

Бійці ЗСУ / Reuters

ВСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а Росія буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск.

До такого висновку прийшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши велику поразку Росії в Харківській області.

Зазначається, що швидкий контрнаступ ЗСУ став результатом кампанії, що включає максимальне використання західних систем озброєння.

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Уточнюється, що тривале обговорення, а потім оголошення Києва про контрнаступальну операцію, спрямовану на Херсонську область, відволікло російські війська від секторів, на яких українські сили провели вирішальні атаки в останні кілька днів.

У ISW звернули увагу на те, що Збройні сили України застосували HIMARS та інші західні системи для атак на російські наземні лінії зв'язку в Харківській і Херсонській областях, створивши умови для успіху операції.

/ understandingwar.org

Ймовірні терміни завершення війни

Разом з тим американські військові аналітики відзначають, що нинішній контрнаступ не покладе край війні. Кампанія на північному сході України в підсумку завершиться, що дозволить російським військам відновити стійку оборонну лінію і, можливо, навіть провести локальні контратаки.

У той же час Україні доведеться починати нові контрнаступальні операції, щоб завершити звільнення окупованої Росією території, у зв'язку з цим війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Раніше повідомлялося про те, що українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.

Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.

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