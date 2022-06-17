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Окупанти намагаються відрізати Лисичанськ, а ЗСУ почали контрнаступ на Ізюм і Лиман - ISW

17 червня 2022, 06:47

Окупанти одночасно атакують на дев'яти напрямках. Тепер вони використовують невеликі штурмові групи замість повноцінних батальйонно-тактичних груп.

ВСУ, військові, вибух
ЗСУ готуються повернути Ізюм і Лиман / Фото УНІАН

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк і одночасно намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечують сусідній з ним Лисичанськ. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що росіяни одночасно атакують на дев'яти напрямках.

Крім того, у звіті ISW відзначається заява заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова про зміну тактики росіян: вони тепер використовують невеликі штурмові групи замість повноцінних батальйонно-тактичних груп.

Громов пояснив, що українські сили зберігають кілька логістичних маршрутів в Сєвєродонецьк попри руйнування чотирьох мостів через річку Сіверський Донець. Таким чином, він спростував недавні повідомлення ЗМІ і заяви Росії про те, що українські сили в місті повністю відрізані.

Ватажок "Луганської народної республіки" ("ЛНР") Леонід Пасічник заявив, що українські сили як і раніше контролюють територію хімічного заводу Азот, але 16 червня російські та проксі-сили увійшли на територію підприємства

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understandingwar.org

Водночас українські сили, ймовірно, відновили контрнаступальну операцію на захід і північний захід від Ізюма. За оцінкою аналітиків ISW, її метою можуть бути наземні шляхи постачання, які росіяни використовують для забезпечення окупаційних військ в районі Ізюма та Лиману.

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understandingwar.org

У звіті також повідомляється, що вибух у Чорнобаївці, внаслідок якого загинули мирні жителі, могли влаштувати росіяни, щоби налаштувати місцеве населення проти ЗСУ.

Зазначається, що росіяни можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором біля Херсона, щоби перешкодити підтримці населення українських контрнаступальних операцій.

Війна Росії проти України

У розвідці Великої Британії 13 червня заявили, що окупаційним військам РФ для просування на Донбасі потрібно проводити посилені флангові дії, або ж знову намагатися форсувати річки. Як вважають фахівці, подолання річкової перешкоди може стати одним з найважливіших факторів, який визначить хід бойових дій.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про важку ситуацію в Сєвєродонецьку. Загарбники зруйнували всі мости, що ведуть в місто. Однак Сєвєродонецьк не заблокований - його частина під контролем України, комунікація з містом є. Місцеві жителі змушені виживати у важких умовах, Евакуація неможлива.

Збройним силам України вдалося звільнити три села на Донбасі та посунути ділянку фронту на 15 кілометрів. Бійці не лише обороняються, а й рухаються вперед. Попри чисельну перевагу ворога, українські війська завдали окупантам відчутних втрат.

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