Окупанти намагаються відрізати Лисичанськ, а ЗСУ почали контрнаступ на Ізюм і Лиман - ISW

ЗСУ готуються повернути Ізюм і Лиман / Фото УНІАН

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк і одночасно намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечують сусідній з ним Лисичанськ. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що росіяни одночасно атакують на дев'яти напрямках.

Крім того, у звіті ISW відзначається заява заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова про зміну тактики росіян: вони тепер використовують невеликі штурмові групи замість повноцінних батальйонно-тактичних груп.

Громов пояснив, що українські сили зберігають кілька логістичних маршрутів в Сєвєродонецьк попри руйнування чотирьох мостів через річку Сіверський Донець. Таким чином, він спростував недавні повідомлення ЗМІ і заяви Росії про те, що українські сили в місті повністю відрізані.

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Водночас українські сили, ймовірно, відновили контрнаступальну операцію на захід і північний захід від Ізюма. За оцінкою аналітиків ISW, її метою можуть бути наземні шляхи постачання, які росіяни використовують для забезпечення окупаційних військ в районі Ізюма та Лиману.

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У звіті також повідомляється, що вибух у Чорнобаївці, внаслідок якого загинули мирні жителі, могли влаштувати росіяни, щоби налаштувати місцеве населення проти ЗСУ.

Зазначається, що росіяни можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором біля Херсона, щоби перешкодити підтримці населення українських контрнаступальних операцій.

Війна Росії проти України

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