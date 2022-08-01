Чоловік загинув, 13-річний син стікав кров’ю на очах у матері: медики врятували поранену жінку з Лиману

Медики врятували поранену жінку з Лиману, її син та чоловік загинули/ Перше медичне об'єднання Львова, Донецька ОВА

40-річна Оксана з Лиману, що на Донеччині, дивом вижила після ракетної атаки з боку російських окупантів. У той трагічний день загинули її 13-річний син та чоловік, а жінка потрапила до лікарні з важкими пораненнями.

До медзакладу також потрапила бабуся загиблого хлопчика – вона була на подвір’ї разом з сім’єю й осколок потрапив їй у шию. Про це розповіли на сторінці першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Усі сталося на Великдень. Оксана з чоловіком, сином та бабусею хлопчика була на подвір’ї. Повітряної тривоги не було, здавалося, що навколо все спокійно – аж раптом прилетіла ворожа ракета і розірвалася недалеко від них.

Оксану відкинуло вбік вибуховою хвилею. Жінка пригадує, що чула лише крики дитини. Чоловік загинув одразу.

Бабуся, яка отримала поранення – осколок потрапив їй у шию – змогла перетягнути жінку і онука до погреба.

"Там вони 3 години чекали на рятувальників, стікаючи кров’ю – синові осколок потрапив прямо біля серця, в Оксани численні травми тіла. Врешті рятувальникам вдалося вивезти жінок та хлопця з місця обстрілу. Оксану повезли до лікарні в Краматорську, а сина з бабусею – в Слов’янськ. Там онука намагались врятувати у реанімації, а бабусі видалили осколок", – розповідають медики.

Оксана прибула в лікарню у важкому стані. У неї були травми грудної клітки і сильні поранення кінцівок. Найбільше постраждала ліва рука. Жінку одразу прооперували.

"Про те, що її сина вже немає, Оксана дізналася на 3 день після прощання з ним. Каже, увесь цей час відчувала, що щось не так – материнське серце розривалось", – йдеться у повідомленні.

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