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Чоловік загинув, 13-річний син стікав кров’ю на очах у матері: медики врятували поранену жінку з Лиману

1 серпня 2022, 13:16

Оксана отримала поранення, коли недалеко від її подвір’я розірвалася ворожа ракета. Життя її сина і чоловіка обірвалися.

Оксана из Лимана Донецкой области
Медики врятували поранену жінку з Лиману, її син та чоловік загинули/ Перше медичне об'єднання Львова, Донецька ОВА

40-річна Оксана з Лиману, що на Донеччині, дивом вижила після ракетної атаки з боку російських окупантів. У той трагічний день загинули її 13-річний син та чоловік, а жінка потрапила до лікарні з важкими пораненнями.

До медзакладу також потрапила бабуся загиблого хлопчика – вона була на подвір’ї разом з сім’єю й осколок потрапив їй у шию. Про це розповіли на сторінці першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Усі сталося на Великдень. Оксана з чоловіком, сином та бабусею хлопчика була на подвір’ї. Повітряної тривоги не було, здавалося, що навколо все спокійно – аж раптом прилетіла ворожа ракета і розірвалася недалеко від них.

Оксану відкинуло вбік вибуховою хвилею. Жінка пригадує, що чула лише крики дитини. Чоловік загинув одразу.

Бабуся, яка отримала поранення – осколок потрапив їй у шию – змогла перетягнути жінку і онука до погреба.

"Там вони 3 години чекали на рятувальників, стікаючи кров’ю – синові осколок потрапив прямо біля серця, в Оксани численні травми тіла. Врешті рятувальникам вдалося вивезти жінок та хлопця з місця обстрілу. Оксану повезли до лікарні в Краматорську, а сина з бабусею – в Слов’янськ. Там онука намагались врятувати у реанімації, а бабусі видалили осколок", – розповідають медики.

Оксана прибула в лікарню у важкому стані. У неї були травми грудної клітки і сильні поранення кінцівок. Найбільше постраждала ліва рука. Жінку одразу прооперували.

"Про те, що її сина вже немає, Оксана дізналася на 3 день після прощання з ним. Каже, увесь цей час відчувала, що щось не так – материнське серце розривалось", – йдеться у повідомленні.

читайте такожФермер пригнав отару овець з Донеччини на Волинь: пішки йшли 50 км, сотню тварин ворог вбив з мінометаЖінку з лікарні Краматорська перевезли до Дніпра, а далі транспортували до Львова, де продовжилося її лікування. Попереду у неї тривала реабілітація.

Нагадаємо, фермер Володимир Альохін був змушений тікати від бойових дій на Донбасі. Покидаючи домівку, чоловік не залишив там у небезпеці стадо своїх овець, а забрав з собою. Чоловіку довелося спочатку пішки 50 км гнати отару із зони бойових дій, потім він найняв вантажівку. Проте врятувати усіх овець не вдалося – понад сотня тварин загинула під час мінометного обстрілу.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували найманця приватної військової компанії "Вагнера", майора, командира батальйону Сергія Кононова, якого особисто нагородив президент Сирії Башар Асад.

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