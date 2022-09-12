ЗСУ на Харківщині виходять на кордон з РФ, окупанти розбігаються - Синєгубов

Українські військові виходять на держкордон на Харківщині / Reuters

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції і тікає вглиб раніше окупованих територій або відразу на територію РФ", - розповів він.

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Синєгубов додав, що напередодні росіяни покинули населені пункти Великий Бурлук і Дворічна Куп'янського району.

При цьому на окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ, резюмував він.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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