ЗСУ на Харківщині виходять на кордон з РФ, окупанти розбігаються - Синєгубов

Українські військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів.
У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
"Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції і тікає вглиб раніше окупованих територій або відразу на територію РФ", - розповів він.
Синєгубов додав, що напередодні росіяни покинули населені пункти Великий Бурлук і Дворічна Куп'янського району.
При цьому на окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ, резюмував він.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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