Арестович попався на фейкових зборах "на ЗСУ": скандальні деталі

Олексій Тесля
21 вересня 2025, 21:25
У 158-й окремій механізованій бригаді заявили, що це повідомлення Олексія Арестовича - це фейк.
Арестович, В.Ю.
Олексій Арестович оголосив фейковий збір "на ЗСУ" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Головне:

  • Арестович повідомив, що нібито знову починає збір допомоги для безпілотних систем в/ч А5002
  • У 158-й окремій механізованій бригаді заявили, що це повідомлення - фейк

Колишній радник Офісу президента та емігрант Олексій Арестович повідомив у соцмережах, що нібито знову починає збір допомоги для Сил оборони України.

За його словами, він, мовляв, збирає кошти на посилену мобільну систему водопідготовки в екстремальних умовах (МС-1500) для батальйону безпілотних систем в/ч А5002.

Арестович зазначив, що війна в Україні триватиме щонайменше ще рік, тому він "перестає говорити про мир" і знову звертається до збору допомоги.

Що відповіли у ЗСУ

Водночас у 158-й окремій механізованій бригаді заявили, що це повідомлення - фейк, і наголосили, що не співпрацюють з Арестовичем.

"Якими мотивами він керується, поширюючи це повідомлення - невідомо. Але в будь-якому разі закликаємо вас не брати участь у цьому зборі, не переказувати кошти на вказані рахунки, щоб не стати жертвою шахраїв і не нашкодити репутації Збройних Сил України", - йдеться в заяві 158-ї ОМБр.

Скріншот
/ Facebook.com/158ombr

Арестович постраждав від пенсіонера: що відомо

Арестович повідомив, що в іспанській Валенсії з ним стався неприємний інцидент: літній чоловік накинувся на нього зі звинуваченнями у зраді та пригрозив фізичною розправою.

Як стверджує Арестович, до нього на березі підійшов чоловік приблизно 60 років і різко заявив, що хоче його вдарити за "зраду Україні". На думку колишнього радника Офісу президента, ця людина, ймовірно, раніше його підтримувала, але з часом змінила своє ставлення і стала вороже налаштованою. У відповідь на погрози Арестович заявив, що викличе поліцію і доб'ється депортації нападника.

Раніше в РНБО жорстко відповіли Арестовичу. ЦПД при РНБО спростував чутки про мобілізацію жінок в Україні, назвавши заяви Арестовича і Латиніної елементами російської інформаційної кампанії.

Як повідомляв Главред, раніше Арестовича і росіянку Собчак "спіймали" в Лондоні. У Лондоні "засвітилися" екс-радник ОП Олексій Арестович разом із російською журналісткою і політиком Ксенією Собчак.

Про персону: Олексій Арестович

Олексій Арестович — український військовий оглядач, блогер та колишній радник Офісу Президента, який став відомим своїми регулярними коментарями про перебіг війни, але згодом потрапив у низку скандалів через суперечливі заяви та втечу з України.

У 2020–2023 роках Арестович був радником Офісу президента Зеленського, але після скандалу зі словами про те, що російську ракету, яка зруйнувала будинок у Дніпрі, нібито збила українська ППО, подав у відставку.

Подальші виступи Арестовича часто викликали резонанс: він називав українців "фуфлом" і зізнавався, що "зневажає" їх, ідентифікував себе як "росіянин в Україні", заявляв, що більше довіряє Путіну, ніж Зеленському, пропонував домовлятися з Кремлем і навіть говорив про можливість об’єднання України та Росії.

У 2025 році Арестовича внесли до Реєстру зрадників, а проти нього запровадили санкції РНБО.

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

