"Здорові мужики повзають на колінах": огидна реакція Арестовича на розстріл полонених

Олексій Арестович, який втік з України до США, цинічно прокоментував жорстоке вбивство українських військових, які потрапили в російський полон.

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Арестович видав цинічний пост про розстріл українських полонених / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Що відомо:

Російські окупанти розстріляли українських полонених

Олексій Арестович цинічно висловився про поведінку українських бійців перед смертю

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович цинічно прокоментував жорстокий розстріл українських військових, які потрапили в полон. Він посміявся над тим, як "здорові мужики перед смертю повзають на колінах". Свій цинічний пост він залишив на сторінці в соцмережі X (Twitter).

Він чомусь переконаний, що в наших бійців була можливість уникнути смерті.

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"Ініціатор розстрілу - верескливий, істеричний росіянин із манерами провінційної шістки, таким у компанії, що поважає себе, - місце біля параші. Другий виконавець - кволий задрот із смиканими манерами наркомана. Наші - здорові мужики (крім одного - літнього, якому явно фізично важко), перед смертю повзають на колінах, намагаються просити, покірно йдуть на розстріл один за одним", - написав він.

При цьому Арестович почав звинувачувати у смерті військових не російських окупантів, які порушують усі закони і правила ведення війни, а українське командування.

"Ці здорові мужики, потрапивши в нормальні руки, могли б стати нормальними бійцями, які всю цю дрібну сволоту намазали б на сухарик і з'їли. Але - ні підготовки, ні забезпечення, ні планування, ні підтримки - і ось результат. Перед смертю ти повзеш навколішки, вмовляючи уральського [нецензурно] (окупанта - Главрде) не стріляти... Можливо, це відео побачать діти розстріляних, там цілком упізнаються обличчя. А їхні мами і бабусі часом будуть старанно виписувати у ФБ: - "геть руки від бойових генералів!!!" Замість того, щоб запитати генералів: - "А як ти довів мого чоловіка/батька/сина/онука до повзання на колінах перед уральським наркоманом?" - написав Арестович.

Арестович видав цинічний пост про розстріл українських полонених / фото: скріншот

Варто зазначити, що цей пост розгнівав користувачів соцмережі. Багато хто почав залишати гнівні коментарі, не розуміючи, як взагалі Арестович може робити такі цинічні заяви, сидячи в Америці та не перебуваючи під дулом ворожого автомата.

"Скажіть, Олексію, а кадровий підполковник розвідки з 34 бойовими виходами за лінію фронту може навчити мобілізованих (часто проти їхньої волі) людей, як потрібно поводитися перед смертю? Якщо так, то чому ж ви ще не в навчальному центрі ЗСУ?"

"Це бридко, коли політик перекладає відповідальність з ворога на своїх. Особливо з-за кордону"

"Олексію, ви займаєтеся перекладанням провини за воєнні злочини противника на своїх політичних опонентів, це низько і шкода. Будь ласка, знайдіть у собі хоча б жалюгідну подобу совісті і не робіть так більше. Дякую"

"Яка ж ви сволота, яка втекла за кордон, живе своє краще життя, і звідти паплюжить пам'ять українських військових!!!"

"Вони озброєні, наші - ні. Спробуй голими руками кидатися на автомат. У рембо тільки в кіно грають. У житті все інакше, на жаль. А ти сидиш у теплому готелі й навмисно тригериш суспільство. Виродок."

Розстріл окупантами українських військовополонених - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що наприкінці грудня 2024 року росіяни розстріляли українських полонених на фронті. На відео з дрона видно, як спочатку росіяни оточили будинок, в якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених. Пізніше стали відомі деталі розстрілу росіянами чотирьох українських полонених.

У ISW зазначили, що командири армії РФ дозволяють підлеглим страчувати військовополонених. Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували страту ворогом чотирьох полонених українських військових.

Також повідомлялося, що окупанти розстріляли трьох військовополонених у потилицю 3 січня біля населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області. Аналітики DeepState зазначають, що українські бійці здалися в полон, після чого їм зв'язали руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю.

Нагадаємо, окупанти розстріляли бійців ЗСУ біля Временки - у прокуратурі зробили заяву. Вдалося встановити ймовірні російські підрозділи, які розстріляли двох українських полонених військових на Донеччині.

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Хто такий Олексій Арестович Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплістскаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) - український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки АТО (2014-2017). Речник ТКГ і радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020-2022). Радник Офісу президента України (2020-2023), пише Вікіпедія.

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