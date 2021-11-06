Антивакцинатори в Україні та Молдові використовують плакати з однаковим дизайном / УНІАН

Учасники мітингів проти вакцинації в Україні та Молдові використовували плакати з практично ідентичним дизайном.

На це на своїй сторінці у Facebook звернула увагу голова Комітету з медіа та комунікацій Американської торговельної палати в Україні Тетяна Попова.

На оприлюднених нею фото видно, що відмінності між плакатами полягали лише в мовах, використаних в їх тексті.

"Як несподівано, але дизайнер плакатів для мітингів антивакцинаторів в Україні та Молдові мабуть один і той же. Хто б це міг бути?" - написала Попова, коментуючи цей "збіг".

Зазначимо, з початку вакцинальної кампанії в Україні дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 7 858 507 осіб, одну дозу - 11 269 339.

Реклама

Нагадаємо, 3 листопада, в Києві біля Верховної Ради зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Вулиця Грушевського була перекрита мітингувальниками. Учасники акції прийшли без масок і кричали: "Ні медичному тероризму".

Також 3 листопада в Запоріжжі противники вакцинації від коронавірусу вийшли на протест. Під час заходу поліція виявила порушення норм карантинних обмежень та затримала п'ятьох учасників акції.

А в Одесі противники вакцинації молилися за "порятунок роду" під будівлею міськради. Під час акції також прозвучали антисемітські заяви.

Читайте також: