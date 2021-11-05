Без вакцинації українців не пустять на роботу: кого можуть відсторонити вже з понеділка

Без вакцинації українців можуть не пустиь на роботу / УНІАН

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, затверджено порядок відсторонення від роботи невакцинованих працівників, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим.

В документі, розміщеному на Урядовому порталі, уточнюється, що керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ і організацій необхідно забезпечити відсторонення невакцинованих співробітників від роботи з 8 листопада до моменту вакцинації.

Від кого вимагають обов'язкову вакцинацію

На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Відсторонення від роботи без вакцинації: що буде з зарплатами працівників

Зазначається, що на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю, частини першої статті 1 Закону "про оплату праці" та частини третьої статті 5 Закону "Про державну службу".

Постановою передбачено, що відсторонення працівників і державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов'язковим доведенням його до відома осіб, які відсторонюються.

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Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, які його зумовили.

Без вакцинації не пустять на роботу: у МОЗ назвали винятки

Заступник міністра - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін уточнив, що є винятки зі списку обов'язкової вакцинації.

"Працівники вищевказаних організацій, якщо вони на 8 листопада не матимуть щеплення проти COVID-19, то вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до того моменту, поки не вакцинуються. Не можуть бути відсторонені особи, які мають протипоказання до вакцинації і які надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров'я", - розповів Кузін.

За його словами, зараз ця форма довідки "028" знаходиться на затвердженні органів виконавчої влади, і в ній не буде вказуватися діагноз, тому керівник установи може на законних підставах вимагати такий медичний висновок.

Головний санлікар уточнив, що такий медичний висновок з 3-місячним терміном дії можуть також отримати і люди, які перехворіли COVID-19, тому при наявності такої довідки підстав для їх відсторонення не буде.

Кузін також додав, що працівники, які станом на 8 листопада отримали принаймні одну дозу вакцини, також не можуть бути відсторонені.

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Коронавірус в Україні:

В Україні станом на ранок п'ятниці, 5 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 26 488 жителів країни. У тому числі захворіли 1 654 дитини і 488 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків - 696; одужали 13 281 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавіурсу зареєстрували у Києві (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) та Одеській (1648) областях.

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