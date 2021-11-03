У центрі Києва вийшли на протест противники COVID-вакцинації: які вулиці перекрито

3 листопада в Києві проходить акція противників вакцинації від коронавірусу / скріншот

У середу, 3 листопада, в Києві біля Верховної Ради зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Вулиця Грушевського вже перекрита мітингувальниками.

Учасники акції прийшли без масок і кричать "Ні медичному тероризму", передає Страна.

На 10:45 запланований мітинг з віче. Низку вулиць у центрі міста планують перекрити:

вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо"";

провулок Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів);

перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний;

перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національна");

перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська;

перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка;

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська;

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька;

вул. Паркова, 35.

Водії вже висловлюють невдоволення діями протестувальників, вони сигналять учасникам акції проти вакцинації.

Правоохоронців практично немає. Всього кілька поліцейських регулюють рух. Ніхто протестувальників не відтісняє, щоби розблокувати рух транспорту.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Тим часом у МОЗ відзвітували, що за весь період кампанії з вакцинації в Україні зробили понад 18 мільйонів щеплень.

З початку кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 осіб (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном). В цілому проведено 18 279 337 щеплень.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

30 жовтня у Києві люди почали штурмувати пункти вакцинації, щоби зробити щеплення від коронавірусу. У Мережі публікували безліч фотографій і відео черг на ін'єкцію. Люди хоч і були в масках, але не дотримувалися соціальної дистанції.

В одній з черг у Києві на щеплення від COVID-19 сталося два конфлікти: чоловіки побилися, а жінки хапали один одного за волосся і штовхалися.

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