Чому вакцинація рятує життя: лікар навів немислиму статистику з власного досвіду

Вакцина не дає стовідсоткового захисту від того, що людина не захворіє / УНИАН

​Вакциновані від коронавірусу люди набагато легше переносять хворобу, ніж люди без щеплення - у них спостерігається більш важкий перебіг хвороби.

У коментарі Главреду лікар-інфекціоніст зі Львова Михайло Річняк розповів, що майже рік з початку вакцинації він лікував тільки чотирьох вакцинованих людей з декількох сотень.

"Тобто з вакцинованих людей до лікарні потрапляє менше 1%. І ті, хто був вакцинований (це були люди старшого віку, з супутніми захворюваннями), переносили захворювання некритично і досить прогнозовано, до середнього ступеня тяжкості, і, перебуваючи у нас не дуже довго, йшли додому", - розповів медик.

Інфекціоніст також зазначив, що навіть у тому випадку, якщо людина захворіє на коронавірус, єдиним його порятунком може стати саме вакцина.

читайте такожЯка ймовірність захворіти ковідом повторно: лікар озвучив шанси вакцинованих"Вакцина не дає стовідсоткового захисту від того, що людина не захворіє - вона дає можливість не захворіти або ж в разі захворювання вона перенесе хворобу набагато легше, ніж невакцинований. І саме невакцинованих зараз у лікарнях найбільше - фактично 99,9%", - пояснив Річняк.

Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Михайлом Річняком.