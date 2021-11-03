Протест антивакцинаторів у Києві: проросійські провокатори заявляють про "проплаченість" акції

У центрі Києва проходить акція противників вакцинації / скріншот

На мітингу противників вакцинації в центрі Києва засвітилася група людей, які називають себе "братами-слов'янами". Одна з найяскравіших представниць цієї команди – блогерка Олена Фаіст, відома своєю агресивною позицією щодо щеплень від COVID-19, зробила ряд неоднозначних заяв, зокрема й про фінансову підтримку їх руху з Москви.

На мітингу під Радою жінка виголошувала такі гасла: "Ми брати слов'яни!", "Єдиний народ!", "Це штучна війна, якої насправді немає!". Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Данило Яковлєв.

Водночас Фаіст відкрито заявляє, що нібито гроші на акції противників вакцинації йдуть прямо з Москви. А чоловік, який перебував з нею, порадив, як треба лікуватися від усіх проблем – це спирт та сода.

Що відомо про Олену Фаіст

Жінка називає себе "Керівником Черкаського філліала в "STOP Fake Pandemic". Також жінка є членом організації "Ведичний світ". Вони називають себе "громадським рухом розсудливих людей, об'єднаних ведичним світоглядом і культурою".

Цікаво, що час від часу організація збирається на Лисій горі в Києві.

Напередодні мітингу Олена Фаіст виклала у соцмережі відео, в якому виступила з десятихвилинною промовою. Жінка зачитувала якийсь "маніфест", в якому прослизали фрази "люцифер", "слуги диявола", "мучениця".

Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків

Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації проти COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки і мокли. Київ потонув у пробках.

Мітингувальники називають себе рухом за права людини. Запевняють, що приїхали з усієї України. Серед основних вимог це не перешкоджати роботі людей без вакцинації, скасувати дистанційну освіту, не змушувати людей вакцинуватися.