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Нова хвиля обов'язкової вакцинації від COVID-19: у МОЗ уточнили новий список професій

4 листопада 2021, 21:45

Список професій, для яких щеплення проти коронавірусу стане обов'язковим, вже узгоджено на рівні Кабміну, сказав Ігор Кузін.

Вакцинація
Вакцинуватимуть в обов'язковому порядку працівників підприємств критичної інфраструктури - МОЗ / УНІАН

Влада працює над документом, який передбачає внесення змін до списку професій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Йдеться про включення до переліку працівників сфери соціальних послуг, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ, а також підприємств критичної інфраструктури. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Наразі на затвердженні органів центральної виконавчої влади знаходиться наказ про зміни до цього переліку... Переважно йдеться про включення до нього тих працівників, які зайняті у сфері надання соціальних послуг, а також установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ, підприємств критичної інфраструктури. Цей список окремо затверджено урядом", - розповів він під час пресконференції в Укрінформі.читайте такожНебезпечний діагноз: МОЗ затвердило список протипоказань вакцинації від COVID-19

За його словами, вакцинуватися в обов'язковому порядку повинні будуть працівники Укрзалізниці та інших підприємств, які держава відносить до стратегічно важливих.

"Мова йде про такі підприємства, як Укрзалізниця, інші підприємства, які володіють стратегічно важливим компонентом для функціонування держави", - підкреслив Ігор Кузін.

На кого в Україні очікує обов'язкова вакцинація від коронавірусу

  • Осіб, які працюють у сфері соціальних послуг
  • Працівників закладів захисту прав дітей
  • Співробітників реабілітаційних установ
  • Працівників підприємств критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою для працівників державних підприємств, установ та організацій. При цьому прищеплюватимуть в обов'язковому порядку осіб, які працюють в критичних для економіки країни сферах.

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Вакцинація від COVID-19 в Україні

Кабінет міністрів 22 вересня схвалив рішення щодо запуску обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Україні. Щеплення повинні зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади, їх територіальних підрозділів, і співробітники місцевих державних адміністрацій.

Пізніше в МОЗ заявили про підготовку владою документа, що передбачає розширення категорії осіб, для яких щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19 повинно стати обов'язковим. Зокрема, йдеться про вакцинацію для працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та осіб, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

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МОЗ новини України Ігор Кузін вакцинація від коронавірусу
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