Мітинги антивакцинаторів в Україні: учасників акції затримали в Запоріжжі

Правоохоронці попередили порушників про адміністративну відповідальність.
3 листопада в Запоріжжі противники вакцинації від коронавірусу вийшли на протест. Під час заходу поліція виявила порушення норм карантинних обмежень та затримала п'ятьох учасників акції.
Правоохоронці спочатку попередили порушників про адміністративну відповідальність, оскільки в регіоні оголошено "червоний" рівень епіднебезпеки, що передбачає додаткові обмеження, повідомили у пресслужбі Нацполиції.
"П'ять громадян, які свідомо не виконували законні вимоги працівників поліції та провокували правоохоронців та інших учасників зборів, були затримані відповідно до статті 262 кодексу України Про адміністративні правопорушення", — йдеться в повідомленні.
читайте також"Це не просто дно!": інфекціоніст не може доїхати до COVID-хворих через марш антивакцинаторівПід час затримання один з чоловіків несподівано впав на землю. Поліцейські надали йому невідкладну медичну допомогу та викликали швидку. З метою діагностування травм потерпілого направили до лікувального закладу.
З цього приводу призначено проведення службового розслідування щодо законності дій співробітників поліції. У разі встановлення порушень матеріали будуть направлені до Державного бюро розслідувань у Запорізькій області.
Мітинги антивакцинаторів в Україні
Під стінами Верховної Ради 3 листопада збиралися противники вакцинації проти COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки і мокли. Київ потонув у пробках.
В Одесі противники вакцинації молилися за "порятунок роду" під будівлею міськради. Під час акції також прозвучали антисемітські заяви.
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