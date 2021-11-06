Хвиля COVID-19 буде як сезон ГРВІ: Ляшко розповів, коли українці зможуть полегшено видихнути

Ляшко розповів, коли українці зможуть полегшено видихнути через коронавірус / moz.gov.ua

Завдяки вакцинації можна досягти колективного імунітету, і тоді не буде різниці, яка хвиля коронавірусу за рахунком, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомляє ТСН, на зустрічі з журналістами 5 листопада глава МОЗ, зокрема, пояснив, що чим вищий рівень вакцинації в країні, тим легше проходитиме хвиля COVID-19.

Як приклад він назвав Ізраїль, де були тотальні обмеження і все закривалося, але зараз все працює. Але це вдалося, як сказав Ляшко, тому, що вони вакцинована країна.

"Ми можемо зробити класну річ, і нам буде без різниці, яка буде хвиля, п'ята вона, або шоста, або сьома. Ми її не помічатимемо, навіть за великої кількості хворих. Головне - треба максимально робити щеплення, чим вище буде вакцинація, тим легше проходитиме хвиля, вона буде як звичайний сезон ГРВІ - здається, багато людей кашляють, чхають, але система працює", - сказав він.

Зазначимо, з початку вакцинальної кампанії в Україні дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 7 858 507 осіб, одну дозу - 11 269 339.

Реклама

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, затверджено порядок відсторонення від роботи невакцинованих працівників, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. У документі уточнюється, що керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ і організацій необхідно забезпечити відсторонення невакцинованих співробітників від роботи з 8 листопада до моменту вакцинації.

Читайте також: