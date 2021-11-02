"А смерті ви не боїтеся?": Комаровський пояснив, чому не варто противиться вакцинації

Євген Комаровський надав вагомі аргументи / скріншот з відео

Багато українців відмовляються робити щеплення від коронавірусу. Один з аргументів таких людей-невпевненість у безпеці вакцини або її дієвості. Доктор Євген Комаровський вважає, що бояться в цьому випадку нічого.

"У світі на сьогодні введено майже 8 мільярдів доз протикоронавірусної вакцини. Вдумайтеся, 8 мільярдів доз! І ми ж вакцинуємо не де-небудь в лісі - кожна введена доза залишає електронний слід. Є дані про те, кому її вводили, коли, скільки людині років ... це ж величезний масив інформації, що дозволяє аналізувати ефективність вакцини, безпеку, побічні ефекти", - зазначив педіатр в коментарі DW.

читайте також"Невже ви не бачите, що це проблема всієї країни?": Комаровський висловився про ДТП у ХарковіКомаровський підкреслив, що жодна вакцина в усьому світі не була протестована так інтенсивно, як коронавірусна.

"Бог з ними, з цими тестами! У нас є конкретні дані: у відділеннях реанімації в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Мінську, де завгодно - 99% людей не вакциновані. А ті, які нібито вакциновані - в 50% випадків з фальсифікованими документами", - підкреслив медик.

Також Комаровський запевнив, що не варто боятися довгострокових наслідків вакцинації.

"А смерті ви не боїтеся? Потрібно ж мислити раціонально! Я не хочу пристібатися ременем безпеки, я боюся довгострокових наслідків - ось тут мені натре і буде шкіра свербіти!",- емоційно висловився Комаровський.

Раніше відомий лікар-педіатр та телеведучий Євген Комаровський заявив, що найближчим часом в Україні буде реальне загострення епідемії коронавірусу. За його словами, причиною цього стає похолодання, в результаті якого люди менше буватимуть на повітрі і будуть більше часу проводити в приміщеннях, де вищі ризики зараження.