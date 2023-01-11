Американський генерал назвав головну мету РФ у війні з Україною

Бен Ходжес назвав мету обстрілів РФ цивільної інфраструктури України.

Бен Ходжес назвав цілі Кремля у війні / Колаж фото УНІАН

Росія намагається затягнути розв'язану війну в надії, що Захід втратить волю продовжувати підтримку України.

Таку думку генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вважає, що обстріли РФ цивільної інфраструктури України мають на меті змусити українських біженців їхати до Європи, що чинить тиск на європейські столиці.

"Інша мета - зменшити здатність України підтримувати військові зусилля: нестача електроенергії для фабрик, залізниць тощо", - додав Ходжес.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що країна-агресор РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави.

За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну"38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, - ред.).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним.

Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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