Загроза удару з трьох напрямків: експерт розкрив сценарій нового наступу РФ

Окупанти також можуть розпочати бойові дії в районі Чернігівської та Київської областей, не виключив Роман Світан.

РФ може готувати новий наступ / Фото УНІАН

Російські окупанти заводять свої війська у район Сватового та Кремінної на Луганщині, заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

При цьому збільшується кількість військ в російському місті Валуйки в Бєлгородській області. Як зазначив він в інтерв'ю Каналу 24 наступ РФ може бути з боку Валуйок.

Військовий експерт не виключив, що окупанти також можуть почати бойові дії в районі Чернігівської та Київської області з боку Гомеля.

"Однак не більше. Дії окупантів будуть, якщо вони таки наважаться попри позицію білорусів. Ми бачимо рухи самих росіян", - вважає він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Світан додав, що один реальний напрямок, де росіяни хоч якось ще можуть планувати - це Донбас. Окупанти ймовірно готують атаки, щоб зайти в певні українські частини в тил.

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Раніше Столтенберг заявив про те, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України.

На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати нове наступ навесні наступного року.

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